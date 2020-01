Mbokani wil bij Antwerp blijven, maar niet voor één seizoen: “Of ik blijf of vertrek, hangt van de club af” MBOKANI HEEFT BOODSCHAP VOOR BESTUUR Michaël Vergauewen in Spanje

10 januari 2020

06u18 0 Antwerp God zorgt voor verheldering. Als het van Dieumerci Mbokani (34) afhangt, speelt hij ook volgend seizoen bij Antwerp. Én - cruciale toevoeging! - het jaar nadien. “Of ik blijf of vertrek, hangt van de club af." Sportieve baas Luciano D'Onofrio, die vandaag in Spanje landt, weet wat hem te doen staat.

Should I stay or should I go?

If I go there will be trouble,

and if I stay it will be double

(The Clash)

Voetbalt huidig Gouden Stier en mogelijk toekomstig Gouden Schoen-winnaar Dieumerci Mbokani volgend seizoen nog bij Antwerp FC? De million dollar question krijgt vandaag nog een antwoord, mocht het van de Congolees zelf afhangen. "Ik wil heel graag blijven... maar niet voor één seizoen", vertelt hij ons. "Ik wil minstens twee jaar. Dus, nee, ook niet één plus een optie. Minstens twee. Simpel, toch? En de club wil me voorlopig maar één jaar geven, omdat ze me een dure speler vinden. Dus of ik blijf of vertrek, hangt helemaal van Antwerp af. Ik hoor meneer D'Onofrio bijna elke dag. Als hij me een goed voorstel doet, wil ik heel graag blijven." Da's duidelijk.

1 februari

Wat niét duidelijk is, is hoe het contract van de 34-jarige spits er exact uitziet. Zit er nog een optie op zijn in juni aflopende verbintenis of niet? De speler beweert van niet, de club zegt dan weer van wel. Wat er ook van zij, Mbokani aast op zekerheid. "België is na Congo mijn tweede vaderland. Ik voel me hier goed, wil hier graag langer blijven, samen met de familie", gaat hij verder. "Ik heb in mijn carrière links en rechts gespeeld, maar Antwerp zie ik een beetje als mijn club. Dankzij hen ben ik nog sterker geworden, dat vergeet ik niet."

Op de vraag of er een kans is dat hij, mochten de onderhandelingen blijven aanslepen, deze winter nog vertrekt (Fenerbahçe polste naar verluidt al), antwoordt Mbokani met de glimlach. "Dat zullen we zien op 1 februari. Nu kan ik daar niet op antwoorden. Ik kan niemand iets garanderen op dit moment, ik sta open voor alles. Al wil ik nog eens benadrukken dat bij Antwerp blijven mijn voorkeur wegdraagt... Maar niet voor één seizoen."

1966, Van Moer

Tot het zo ver is, lijkt Mbokani zich best te amuseren in Spanje. Dat hij twee dagen later dan z'n ploegmaats arriveerde op oefenkamp - "Ik had nog wat privézaken te regelen" -, zal er ook wel voor iets tussenzitten, vermoeden we. "Ik heb het hier naar mijn zin, ja. Een weekje gaat nog net. (lacht) In vergelijking met de stages die ik bij Dynamo Kiev moest doen, is dit vakantie. Onder Oleg Blokhin, Serhiy Rebrov was ik soms een maand van huis weg. (blaast) Da's véél te lang."

Veel minder lang dan een maand - vijf keer slapen om precies te zijn - en we weten of Mbokani als eerste Antwerp-speler sinds 1966 en Wilfried Van Moer met een Gouden Schoen mag pronken. De spits ligt er nog niet wakker van.

"Ik weet niet wie er gaat winnen. Da's aan jullie om te bepalen. Ik heb ook geen idee wie de favoriet is. Wat ik wel weet, is dat ik één van de beste spelers in België ben. Maar er zijn er nog", aldus Mbokani. Als voormalig winnaar van het gouden kleinood (in 2012) zou je denken dat de Congolees dit jaar ook stemgerechtigd is, maar dat is niet het geval. Enkel niet-actieve winnaars mogen een stem uitbrengen, zo luidt het reglement. "Maar anders zou ik natuurlijk op mezelf stemmen (lacht). Mocht ik niet winnen woensdag, ga ik ontgoocheld zijn, absoluut. Het is een belangrijke trofee, de bekroning van wat je doet op het veld."