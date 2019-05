Mbokani kondigt vertrek aan, en dan weer niet: “Alles op alles om hem te houden” Stijn Joris

27 mei 2019

07u06

Bron: Eigen berichtgeving 4 Antwerp Even de puntjes op de i zetten en er dan een dikke streep onder trekken. Dieumerci Mbokani (33) stapte als matchwinnaar van het veld en trok de deur bij de Great Old in één keer definitief achter zich dicht. Terugkeren naar de Bosuil doet hij vermoedelijk niet meer. Al hopen ze hem bij Antwerp nog op andere gedachten te brengen.

“Ik mag er eigenlijk niets over zeggen, maar dit was mijn laatste wedstrijd (voor Antwerp)”, dixit Dieumerci Mbokani. Hij gaf een interview voor de camera’s van Play Sports, nam zijn douche en liet zich vervolgens op de luchthaven van Zaventem afzetten. Daar stapte Mbokani gisteravond nog op het vliegtuig richting Monaco. Hij voegt er zich bij zijn vrouwtje voor een eerste deel van zijn welverdiende vakantie. Later reist hij ook nog door naar Afrika.

Zijn toekomstplannen lijken dus even on hold te staan, maar als we zijn verklaring na afloop van de wedstrijd letterlijk mogen nemen, zien ze hem op de Bosuil niet meer terug. Een serieuze domper op de feestvreugde bij de Great Old. De man die de kers op de taart zette, zoekt volgend seizoen andere oorden op. Die conclusie zou je kunnen trekken, alleen is Mbokani een geval apart. Via wat berichtverkeer kwam hij al voor een stukje terug op zijn uitspraak van kort na het laatste fluitsignaal. “Mijn beslissing is nog niet genomen”, klonk het.

Een vriend

Zo sluimerde het ook door in de bestuurskamers. De verklaringen van Mbokani werden er niet helemaal au sérieux genomen. Ze gaan met andere woorden nog een poging ondernemen om hem op andere gedachten te brengen. Laszlo Bölöni is alvast de eerste voorvechter van de Congolese spits. “Jullie wisten dit misschien nog niet, maar ‘Mbo’ is een beetje mijn zoon. We lijken nochtans op elkaar, toch? (grijnst) Neen, serieus. Ik ken hem heel goed en hij is voor mij de beste aanvaller in België. Ik heb het geluk dat ik hem een vriend kan noemen én dat we de afstand die er tussen een trainer en speler hoort te zijn, konden behouden. Ik heb ook vernomen dat hij zei dat hij zijn laatste match voor ons speelde. Ik ben geen helderziende, maar ik heb aan de directie mijn wensen over hem duidelijk gemaakt en wat dat betreft zitten we op dezelfde golflengte. Ik ben zeker dat ze alles gaan doen om hem in onze kleuren te houden.”

Ook zijn ploegmaats keken vreemd op van de verklaring van Mbokani. Niet het minst Refaelov. “Heeft hij dat echt gezegd?”, herhaalde de Israëliër de vraag. “Ik denk dat het te vroeg is om dat te beslissen, zelfs voor hemzelf. Misschien is het een onderhandelingstechniek, een spelletje. Ik hoop in elk geval dat hij toch nog blijft. Hij past perfect bij onze manier van spelen. De lange ballen die hij weet bij te houden zijn heel belangrijk voor ons. Neen, echt, mijn gevoel zegt me dat hij nog een seizoen blijft.”

Kompany

Als het dan toch niet Antwerp wordt, wat dan? De interesse van Anderlecht lijkt bekoeld, maar voor Mbokani blijft het een optie. Dat haalde hij eerder al aan. “Anderlecht blijft mijn club en Brussel is mijn stad. Paars-wit is altijd een mogelijkheid.”

Een gesprek met Kompany - die gisteren toevallig ook in Monaco vertoefde voor de GP Formule 1 - staat in Monaco in elk geval niet gepland, maar de twee zijn geen vreemden voor mekaar. “Ik ken Kompany wel goed”, zei Mbokani. “We zijn even oud. Dus waarom niet? Maar ik bekijk binnenkort alles met mijn makelaar. In België blijven, zou me goed uitkomen, maar ook voor het buitenland sta ik nog open.”