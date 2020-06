Mbokani arriveert op de Bosuil en gaat meteen mee op stage, Ivan Leko: “Iedereen weet hoe belangrijk hij is” Kristof De Cnodder

26 juni 2020

13u53 4 Antwerp Eén dag voor Antwerp op stage vertrekt, maakte trainer Ivan Leko nog eens tijd om met de pers te praten. Hét gespreksonderwerp was – hoe raadt u het? – de Eén dag voor Antwerp op stage vertrekt, maakte trainer Ivan Leko nog eens tijd om met de pers te praten. Hét gespreksonderwerp was – hoe raadt u het? – de contractverlenging van topschutter Dieumerci Mbokani. “Ik had altijd vertrouwen in een goede afloop”, aldus Leko. Mbokani legde vandaag zijn medische testen af en gaat morgen mee op stage.

Donderdagavond zette Dieumerci Mbokani zijn handtekening onder een nieuwe, éénjarige overeenkomst met Antwerp. Dit tot grote tevredenheid van Ivan Leko. “Of ik een glaasje champagne heb gedronken na het horen van het nieuws? Dat niet, maar ik ben natuurlijk wel blij dat Mbokani aan boord blijft”, zegt de Kroatische coach. “Iedereen weet hoe belangrijk hij is. We hadden weliswaar alternatieven achter de hand, maar Dieu was sowieso onze eerste keuze.”

“Ik had ook wel vertrouwen in een goede afloop”, gaat Leko verder. “Club en speler zijn steeds heel open geweest tegenover mekaar en je voelde dat de intentie aanwezig was om samen door te gaan. Of ik zelf veel aan Mbokani’s mouw heb getrokken? Of we nu zeven keer per dag met mekaar hebben gebeld of helemaal niet: da’s niet belangrijk. Het bestuur heeft Dieu sowieso duidelijk uitgelegd dat ik op hem rekende.”

Mbokani mee op stage

De Congolees tekende deze middag present op de Bosuil (zie foto bovenaan) om zijn medische en conditionele testen af te leggen. Zaterdagochtend stapt hij al mee de bus op richting Antwerps Duitse stageoord Harsewinkel, zo maakte de club bekend.

Naast nieuwkomers Birger Verstraete en Jean Butez, zal ook Dragan Lausberg (18) mee afzakken naar Duitsland. De jonge linksvoetige verdediger (ex-Standard en jeugdinternational) tekende onlangs een profcontract op de Bosuil. Wegens de coronamaatregelen die momenteel in de Duitse regio gelden, zal de stage volledig achter gesloten deuren plaatsvinden.

Ook dit jaar trekken onze Reds op stage naar het Duitse Harsewinkel-Marienfeld. Van 27/06 tot en met 4/07 zal hen een stevig programma worden voorgeschoteld.



