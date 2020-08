Matchwinnaar Refaelov: “Het plannetje klopte helemaal” Redactie

01 augustus 2020

Met de enige goal van de avond kroonde Lior Refaelov zich tot Man van de Match. Nota bene tegen zijn gewezen werkgever. “Spelen tegen Club Brugge is altijd emotioneel, zeker op dit niveau. We hadden deze match goed voorbereid, ook al zaten we in een moeilijke situatie met zoveel spelers die waren vertrokken. Dus deze prijs van Man van de Match is voor het hele team. Niet alleen voor mij.”

Antwerp was sterk in de eerste helft. “Het game plan klopte helemaal. Voor de rust waren we goed, in de tweede helft speelden we een beetje anti-voetbal. Maar aan het einde van de rit telt enkel het resultaat. Vieren? Ik weet niet of dit nu wel mag.”