Malinwa morele winnaar in nieuwe Bosuil Stijn Joris

19u46 0 BELGA Antwerp Antwerp slaagde er niet in om de inhuldiging van de nieuwe tribune extra in de verf te zetten met een overwinning. Een stug KV Mechelen kwam naar de Bosuil voor een puntje en hield de nul: 0-0. Een deugddoend puntje in de zoektocht naar ademruimte onderin het klassement.

Het moest één groot feest worden. Burgemeester Bart De Wever werd opgetrommeld, de nieuwe mascotte was op de afspraak, voorzitter en bouwheer Paul Gheysens knipte plechtig het lintje door, maar qua voetbal bleef de voetballiefhebber op zijn honger zitten. Gelukkig konden de fans wat om zich heen kijken en de nieuwe tribune ontdekken. De LED-verlichting fonkelde en de glasramen blonken, de tapkranen schonken gerstegoud, maar het voetbal was verre van schitterend. De eerste helft baarde geen enkele echte kans. Antwerp dropte wel een reeksje voorzetten in de zestien, maar de meeste waaiden voorbij het doel. De kwaliteit van de laatste pass was bijzonder matig. Een keer kon Haroun er wel bij, maar niet voldoende om de bal tussen de palen te mikken. Antwerp zocht én zocht, maar met Ardaiz heeft het momenteel geen echte targetman. De Uruguyaan heeft een neus voor goals, maar de bal kleeft niet aan zijn voet. Dat maakt het allemaal net iets minder eenvoudig. Limbombe bezorgde Mechelen wel wat problemen - Cobbaut en Rits zagen snel geel - maar op echt doelgevaar was het wachten.



KV Mechelen was niet met écht veel aanvallende intenties naar de Bosuil gekomen. Croizet zat niet in de selectie. Drazic moest het voorin in zijn dooie eentje redden en zag er vaak hulpeloos uit. Jankovic had zijn zinnen op een gelijkspel gezet. De enige noemenswaardige doelpoging van Malinwa was dan ook niet verwonderlijk van buiten de zestien. Bolat tikte het schot van El Messaoudi over.

Meer drang naar voor na rust bij de Great Old. Een heerlijke lange bal van Hairemans vond Limbombe. Die legde perfect af voor Ardaiz, maar Coosemans pakte met een knappe redding uit. Nieuwe schietkansen voor Rodrigues en Haroun werden vakkundig afgeblokt. Academisch en vlot combinerend was het allemaal niet, maar Antwerp ging wel iets hardnekkiger op zoek naar de drie punten.



Jankovic gooide het over een andere boeg. De ongelukkige Drazic haalde hij naar de kant en hij gokte op de snelheid van Bandé voorin. Dat rendeerde bijna meteen toen Batubinsika te kort terugkopte. Bandé zat er tussen en probeerde het met een lob, maar die ging naast. Antwerp ontsnapte aan het spreekwoordelijke deksel op de neus. KV Mechelen brak in de slotfase nog een keer uit, maar Kolovos raakte de bal helemaal verkeerd. Daarmee zat het wedstrijdverhaal erop. De Bosuil brengt Antwerp de laatste weken geen geluk. Tegen Standard, Charleroi en nu dus KV Mechelen sprokkelde het moeizaam twee puntjes. KV Mechelen werd met een hard bevochten puntje de morele winnaar.

