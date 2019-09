Maakt recordtransfer Antwerp zijn eerste minuten in beker? Bölöni prikkelt hem alvast: “Verwacht meer van Benson” Stijn Joris

24 september 2019

12u14 0 Jupiler Pro League Na de eenvoudige zege tegen Cercle Brugge stoomt Antwerp zich klaar voor de 1/16de finale van de Beker van België. Lokeren komt naar de Bosuil voor die gelegenheid. Voor Bölöni dus een weerzien met Jelle Van Damme. Vorig seizoen nog publiekslieveling op de Bosuil, maar door de Roemeense coach niet langer gewenst in Deurne-Noord.

“Of ik een grapje heb klaarzitten voor als ik hem zie?”, herhaalt Bölöni de vraag. “Daar ben ik niet mee bezig. Voor de wedstrijd zeker niet? Dan draait het alleen om concentratie. Erna zal één van beide ontgoocheld zijn, dan is het er misschien niet het moment voor, maar Jelle en ik kunnen zeker nog wel eens met mekaar lachen.” Van Damme speelt donderdag meer dan waarschijnlijk op het middenveld. “Dat vind ik wel verrassend, want daar speelde hij niet meer sinds hij bij Anderlecht vertrok, maar ik hoor dat hij het goed doet en ben blij voor hem.”

Manuel Benson is de laatste nieuwkomer die nog geen minuten maakte bij Antwerp. De bekermatch tegen Lokeren moet daar mogelijk verandering in brengen, maar Bölöni is nog niet helemaal tevreden over de recordtransfer van naar verluidt 3 miljoen euro. “Ik heb hem nog niet helemaal kunnen doorgronden. Tegen Westerlo heeft hij gespeeld, maar om er te komen, verwacht ik meer van hem. Daar heb ik ook met hem over gesproken. Hij heeft zeker zijn kwaliteiten, maar hij moet zijn moment nog grijpen om zich te bewijzen. In die oefenmatch tegen Westerlo is dat nog niet gelukt.”