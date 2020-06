Luke Chadwick, de ex-speler van Man United die alleen op de Bosuil een cultheld was: “Op de duur lachte iedereen met mijn uiterlijk”

Antwerp FC

Voor Royal Antwerp FC scoorde Luke Chadwick 7 keer in 26 matchen en groeide hij er, net als enkele andere huurlingen van Manchester United zoals Danny Higginbotham of John O’Shea, uit tot cultheld. Voor cultheld is Chadwick, nu 39 en kapitein bij FFF , over het Kanaal nooit versleten. Wel voor lelijkaard. Tot op de BBC toe zelfs. Vooral op de BBC. De spijtbetuigingen van Gary Lineker en co die bijna twintig jaar te laat komen.