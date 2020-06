Luke Chadwick, de ex-speler van Man United die alleen op de Bosuil een cultheld was: “Op de duur lachte iedereen met mijn uiterlijk” Hans Op de Beeck

Voor Royal Antwerp FC scoorde Luke Chadwick 7 keer in 26 matchen en groeide hij er, net als enkele andere huurlingen van Manchester United zoals Danny Higginbotham of John O'Shea, uit tot cultheld. Voor cultheld is Chadwick, nu 39 en kapitein bij FFF , over het Kanaal nooit versleten. Wel voor lelijkaard. Tot op de BBC toe zelfs. Vooral op de BBC. De spijtbetuigingen van Gary Lineker en co die bijna twintig jaar te laat komen.

Het is wedstrijddag en Luke Chadwick stapt uit de teambus van Manchester United. Hij wandelt richting de kleedkamers en merkt op dat een groepje supporters hem achtervolgt. Ze maken grappen over zijn uiterlijk. De reactie van Chadwick? Kop in kas. Verder wandelen. Maar het geschimp vrat aan de prille twintiger. “Het waren telkens dezelfde grappen. Dat ik lelijk was, sproeten had en dat mijn tanden te veel naar voor stonden. Het gebeurde ook zo dikwijls. Dat was zwaar en deed me erg slecht over mezelf voelen. Het was ook de natuur van de grappen. Niet het gewone grollen onderling. Alsof iedereen altijd en overal met je lachte. Dat gevoel kreeg ik.” Ook het wereldwijde web toont zich van haar smalste kant: wie Luke Chadwick googelt, komt steevast uit bij lijstjes genre ‘de 15 lelijkste voetballers in de Premier League’.

In een gesprek met The Athletic vertelt Chadwick over zijn mentale lijdensweg in de machowereld die het voetbal is. “Erover praten lukte me niet. Zeker voor een stille jongen als ik. Terwijl het absoluut een negatieve invloed had op mijn carrière. Mocht ik er uitgezien hebben zoals de anderen, zou ik nu niet alleen herinnerd worden omwille van mijn uiterlijk. Ik durfde nog amper uit te gaan en vertoonde angstgedrag. Na de training snel naar huis en dan de hele avond in mijn appartement. Ik durfde er ook met niemand over te praten. Dat vond ik te beschamend. Soms bracht iemand van de familie of een ploegmaat het weleens op, maar dan deed ik altijd alsof dat me niets deed. Terwijl dat natuurlijk wel zo was. Pas toen ik ouder werd, leerde ik meer van me af te bijten. Maar ook dan bleef het pijn doen.”

Op zijn veertiende maakte Chadwick indruk bij Arsenal. Na een sterke match tegen Nottingham Forest, was daar plots ‘Sir’ Alex Ferguson. “Ik was nog niet terug van de trein richting Cambridge, of Ferguson had mijn moeder al gebeld met de vraag of ik niet voor United wou tekenen. Ongelofelijk hoe speciaal en belangrijk Ferguson je kon laten voelen. Op dat vlak was hij geniaal.” Vijf jaar later, toen Chadwick voor Antwerp speelde, vroegen de ‘Red Devils’ hem om terug te keren naar Old Trafford. “Ik weet nog dat ik daar weinig zin in had. Maar tot mijn grote verrassing werd ik in de eerste ploeg gedropt. Bijzonder intens. Dat United was een geweldige ploeg, met toppers die je steunden. Ferguson had oog voor elk detail. Hij kende alle jeugdspelers bij naam en van origine. Dat deed je door een muur lopen voor hem.” De gewezen Engelse jeugdinternational zou uiteindelijk vijf jaar voor Man United spelen, maar na dat positieve seizoen (waarin hij ook twee competitiegoals maakte) ging het bergaf en werd hij opnieuw uitgeleend.

Het gespot zou echter blijven. In de wekelijkse en erg populaire humoristische sportquiz ‘They Think It’s All Over’, op de BBC met onder andere Gary Lineker en Jonathan Ross, werd lachen met het uiterlijk van Chadwick zelfs een ‘running joke’. Chadwick: “Dat was het ergste van allemaal. Ik herinner me dat ik vrijdag wachtte op de show, louter om te hopen dat ze het niet over mij zouden hebben. Maar haast elke keer kwam ik ertussen gefietst. Het ging maar niet weg. Zogezegd was dat lichte humor, maar na verloop van tijd had iedereen het alleen maar over mijn uiterlijk. Dat er fans me uitscholden rond het veld, daar kon ik nog mee leven. De dingen die ik over me heen kreeg ernaast, dat was pas moeilijk.”

Zowel Lineker als Nick Hancock, de presentator, verontschuldigden zich na het interview meteen publiekelijk bij Chadwick. “Als ik daar nu op terugkijk, schaam ik me diep”, zegt Hancock. “Het verschrikkelijke aan komedie, is dat wanneer je mensen hoort lachen, je denkt dat je goed bezig bent. Terwijl we natuurlijk moesten denken aan de persoon achter de foto’s waarmee we lachten. Nu ik Chadwick zo hoor, heb ik de grootste bewondering voor hem. Zowel voor de mens nu als de voetballer vroeger. Ik zou graag in contact komen met hem. Maar als hij dat niet wil, heb ik daar alle begrip voor.“ Hancock en Lineker kunnen op de beide oren slapen: Chadwick neemt het ze alles behalve kwalijk. Net zoals hij de scheldende fans niets kwalijk neemt.

In 2004 zou Chadwick via een vrije transfer bij West Ham belanden. Hij moet ongeveer de eerste voetballer zijn die toegeeft dat hij het nooit ging maken bij Man United. “Ik moet wel talent gehad hebben om in een wereldploeg als United te geraken. Als jongere was ik bijzonder snel. Die snelheid botte echter af na enkele blessures. Ik ging nooit een vaste waarde worden. Daar heb ik nooit in geloofd. En dat had niets te maken met hoe ik eruit zag.“

Na West Ham volgden nog Stoke City, Norwich, MK Dons en zijn thuisclub Cambridge United, om in 2016 de schoenen aan de haak te hangen. Hij probeerde het nog even als trainer, maar had snel door dat dat niet zijn ding was. Nu speelt hij een belangrijke rol voor FFF: Football Fun Factory, een initiatief dat voetbal in de lokale gemeenschappen promoot voor jongens en meisjes op alle niveaus. “Daar gaat het louter om plezier hebben. We beoordelen de spelertjes niet op hoeveel goals ze maken of hoe goed ze voetballen, wel op hoe ze communiceren en op hun fair play. Voetbal als vehikel voor een betere maatschappij. De sport kan je zoveel bijbrengen op het vlak van positieve levensvaardigheden.”

“Hoe moeilijk het voor sommigen is, zoals dat voor mij was: praat over je gevoelens. Stel je open op. Onze mentale gezondheid is het meest belangrijke ter wereld. We hebben er allemaal eentje, met soms een opwaartse en soms neerwaartse curve. Daar een goeie balans in vinden en de manieren uitdokteren die daartoe leidt, is een interessante zoektocht. Ik stel ook mijn hoop in op corona. Hopelijk maakt die ons gewoon allemaal wat vriendelijker voor elkaar.”