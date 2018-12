Luk Wyns en Tom Waes over hun liefde voor ‘den Antwerp’: “Dit is ongelofelijk. We worden verwend” Stijn Joris

26 december 2018

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Antwerp Royal Antwerp Football Club is een minnares met vele partners. Het rauwe DNA van de Great Old spreekt ook heel wat bekende Vlamingen aan. Tv-makers Tom Waes (50) en Luk Wyns (59) bijvoorbeeld. Zij zijn hondstrouw aan hun Bosuil en zaten de laatste maanden en jaren op de eerste rij toen de club een enorme metamorfose doormaakte.

Zo’n oplawaai van Club Brugge vorige zondag, hoe ervaren ­jullie dat?

Wyns: “Ik heb het moeten meemaken op de slechtst mogelijke manier. Ik zat in een loge die ­verdeeld was tussen Antwerp- en Club-fans. Ik ben uitgemaakt door Brugge-supporters en ze hadden nog gelijk ook. We waren nergens.”

Waes: “Ik zat ook in zo’n loge. Ik ben vierkant uitgelachen. En als je dan als bekende Vlaming uw kop buiten steekt na die match...”

