Exclusief voor abonnees Luciano D’Onofrio, een garantie op succes: “Als ik voor elke beslissing eerst vijf man moet afgaan... Dan blijf ik liever thuis” Stephan Keygnaert

08 augustus 2020

06u01 0 Antwerp Hij won met FC Porto Europa Cup 1. Hij won met Standard twee keer de titel en de beker. En sinds zaterdag mag Luciano D’Onofrio (64) ook de cup met Antwerp op zijn palmares bijschrijven. Heeft hij een succesformule? “Ik durf vaak te beslissen op feeling.”

Typisch – Luciano D’Onofrio woont in een straat geheten Rue Bonne Fortune.

Op het gezellige pleintje voor zijn deur spelen twee mannen petanque. Luik is best wel sexy als het kan baden in de volle zon.

Aan de muur in zijn bureau hangt een levensgroot zelfportret van de Mexicaanse kunstschilderes Frida Kahlo – met haar uitspraak:

‘I tried to drown my sorrows, but the bastards learned how to swim’

