Louis van Gaal donderdag te gast in talkshow van Antwerp, Erik Van Looy is onder de indruk: "Straf dat ze die tot hier kunnen halen"

27 juli 2020

17u21 4 Antwerp “Het idee dat ik samen met hem aan tafel ga zitten, daar krijg ik kippenvel van.” Antwerp-fan Erik Van Looy is alvast enthousiast. U toch ook? Louis van Gaal - grote meneer in het internationale voetbal - is komende donderdag te gast in ‘NUMBER ONE’. De nieuwe talkshow van RFC Antwerp, waarin er wordt vooruitgeblikt op de bekerfinale, zal u live kunnen bekijken op HLN.be.



Champions League-winst met Ajax. Eveneens succesvol bij onder andere FC Barcelona en Bayern München. Louis van Gaal is een grote meneer in de internationale voetbalwereld - zoveel is zeker. Als speler was hij tussen 1973 en 1977 actief bij Antwerp. Hij keert komende donderdag terug naar de Bosuil voor beker-talkshow ‘NUMBER ONE’. “Ik kom na ruim veertig jaar met plezier terug. Ik heb veel te danken aan Antwerp”, aldus Louis van Gaal.

“Fantastisch. Dat had ik nooit verwacht”, reageerde Erik Van Looy, die donderdag ook present zal tekenen. “Ik heb hem nog zien spelen. Nu ja, spelen... Van Gaal was technisch zeer goed. Maar we mochten in die tijd met maar drie buitenlanders spelen. Lund, Riedl en Kodat. Die waren incontournable. Van Gaal was dan meestal de vierde man. Dat leidde tot frustraties én heel wat anekdotes. Guy Thijs was toen de ietwat laconieke trainer. Van Gaal zei dan tegen hem: ‘Coach, waarom sta ik niet in de ploeg? Ik kan alles met die bal.’ Waarop Guy Thijs: ‘Ja, Louis. Maar je hebt de bal nooit.’ Zo zijn er tientallen anekdotes, waarvan ik weet dat Van Gaal er eigenlijk niet graag aan herinnerd wordt. Het idee dat ik samen met hem aan tafel ga zitten, daar krijg ik kippenvel van. Het is heel straf dat ze die tot hier hebben kunnen halen.”

