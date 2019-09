LIVE PERSCONFERENTIE ANTWERP. Defour, én Benson, én Gano én Hoedt dadelijk voorgesteld? De voetbalredactie

02 september 2019

17u18 10 Antwerp Gisteren zat hij al op de tribunes, vandaag legde hij medische tests af en tekent hij voor Antwerp. In navolging van Kompany, Mignolet, Chadli, Mirallas en Depoitre keert nu ook Steven Defour (31) terug naar de heimat. Om 17u30 wordt hij officieel voorgesteld op de Bosuil, samen met waarschijnlijk ook Manuel Benson, Zinho Gano (beiden Genk) en de Nederlandse verdediger Wesley Hoedt.

Zaterdag maakte Burnley-coach Sean Dyche bekend dat het contract van de ex-Rode Duivel ontbonden werd. “Om een terugkeer naar België mogelijk te maken”, luidde het. Luciano D’Onofrio hoefde niet langer te wikken en wegen. Nu hij transfervrij is, kan de sportieve baas van Antwerp Defour het loon bieden dat de speler wenst. Defour verdiende naar verluidt bij Burnley ongeveer 2 miljoen euro bruto. Op de Bosuil zou hij in een gelijkaardige loonschaal terechtkomen, waarmee hij één van de duurste spelers in onze competitie wordt. Als alles naar wens verloopt, legt Antwerp vandaag ook nog Benson en Gano van Genk vast. Die eerstgenoemde passeerde als eerste op Antwerp vanochtend, waarna het naar het UZ ging voor zijn medische tests.

Ook op uitgaand vlak mag er nog wel wat verwacht worden op de Bosuil. Zo was aanvoerder Faris Haroun vanochtend al in Gent voor zijn medische tests en wordt ook Jonathan Bolingi naar alle waarschijnlijkheid verhuurd aan Eupen. Geoffry Hairemans onderhandelt dan weer met KV Mechelen.