Leko na draw tegen Moeskroen: "Resultaat ontgoochelend, maar prestatie was nu ook weer niet slecht"

08 augustus 2020

22u56 0 Antwerp Na de bekerzege tegen Club Brugge verslikte Antwerp zich op de eerste speeldag van de nieuwe competitie half in Moeskroen. Op een lege Bosuil kwam de Great Old niet verder dan een 1-1 gelijkspel. “Het resultaat was ontgoochelend, maar de prestatie was in de gegeven omstandigheden nu ook weer niet slecht”, vond Antwerps trainer Ivan Leko.

Vooreerst dit: het Antwerp dat zich vanavond tegen een defensief ingesteld Moeskroen presenteerde, was niet het Antwerp dat een week geleden Club Brugge de beker afsnoepte. In de bekerfinale waren de Reds vinniger en scherper. En toch: alles bij mekaar voetbalde Antwerp een kans of vijf bij mekaar, terwijl het eigenlijk niks weggaf. Alleen was er een kwartier voor tijd een wereldgoal van bezoeker Marko Bakic die een eerder strafschopdoelpunt van Lior Refaelov teniet deed.

“We wisten op voorhand dat de omstandigheden lastig zouden zijn”, aldus Ivan Leko. “Er was onvermijdelijk enige decompressie na de bekerwinst, het was warm, we moesten het doen zonder onze supporters en we kregen een op papier minder attractieve tegenstander voorgeschoteld. Ik vroeg mijn spelers om over al die zaken heen proberen te zetten en eerlijk gezegd vind ik dat ze dat vrij goed hebben gedaan. Fysiek, mentaal en tactisch waren we klaar.”

Leko wou zeker niet gezegd hebben dat zijn team een topprestatie afleverde zoals een week eerder, maar hij vond hetgeen zijn jongens tegen Moeskroen toonden al bij al ‘correct’. “In negentig minuten kwam Moeskroen twee keer tot een schot, van buiten de zestien dan nog”, merkte de Kroatische coach terecht op. “Organisatorisch zat het dus goed. En zonder echt flitsend te zijn, voetbalden we toch vijf à zes kansen bij mekaar. Eigenlijk is dit het soort wedstrijd dat je meestal wint, maar nu dus niet. Da’s ontgoochelend, maar het hoort nu eenmaal bij voetbal.”

Een drama wou Leko dus zeker niet maken van het eerste puntenverlies van het seizoen. “Tegelijk ben ik de eerste om toe te geven dat we nog niet helemáál klaar zijn voor het grote werk”, herhaalde Leko zijn woorden van vlak na de bekerfinale. “Op het vlak van scherpte en présence in en rond de zestien kunnen en moeten we nog stappen zetten. Het is iets waar we met zijn allen in de komende weken hard aan gaan werken.”

