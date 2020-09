Leko: “Ik heb halfweg mijn fout toegegeven aan Refaelov en de rest. Voor mij een goede les” PDD/GVS

26 september 2020

Ivan Leko gaf zijn fout om niet met Lior Refaelov te starten, ruiterlijk toe. De Israëliër zat op de bank, iets wat haast een jaar niet gebeurd was. “Tegen Eupen speelde we een uur slecht, maar kwamen we met powervoetbal en lange ballen nog langszij. De perceptie was daarna dat dit team voor dat soort voetbal gemaakt is”, begon hij. “Het was mijn fout om daarop verder te gaan. Ik heb dat ook toegegeven tegenover Lior en de rest. Gelukkig stond het nog maar 1-0 en was nog niet alles verloren. Niet eenvoudig om heel het concept halfweg om te draaien, maar ze hebben het gedaan. We scoorden drie keer, ik ben fier op hem. En voor mij was het een goede les.”

