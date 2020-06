Leko hoopt op Verstraete en maakt zich niet druk om Lamkel Zé: “Heb hem nog niet gezien en weet niet of ik hem wel zal zien” Redactie

19 juni 2020

20u29 0

Antwerp-coach Ivan Leko ziet Birger Verstraete graag komen. De 26-jarige West-Vlaming komt niet meer aan spelen toe bij het Duitse FC Köln en onderhandelt met de Great Old. “Ik zal heel tevreden zijn mocht hij ons team vervoegen”, zegt Leko. “Ik denk dat, net zoals vele anderen die het Belgische voetbal kennen, dat hij iemand is die in de meeste topclubs in België kan spelen.” Leko sprak ook over Didier Lamkel Zé. De Kameroener stuurde al elke training zijn kat. “Ik heb hem nog niet gezien , weet niet wanneer ik hem zal zien en of ik hem wel zal zien. Dit ligt niet in mijn handen. Ik werk met spelers die wel komen en de regels van de club respecteren.”