Leko en Antwerp klaar voor competitiestart: "Niet zomaar accepteren dat Club paar stappen verder staat"

06 augustus 2020

14u30 0 Antwerp “Ik voel de decompressie - ook bij mezelf”. Aldus Ivan Leko vandaag op de Bosuil, daar waar Antwerp zaterdag een interessant seizoen op gang trapt: “De titel? Voetbal zonder dromen is geen voetbal, maar we moeten realistisch zijn”.

Na het middagmaal werpt Ivan Leko een blik over een zonovergoten, maar lege Bosuil. In dezelfde omstandigheden moet Antwerp zaterdag bevestigen tegen Moeskroen - exact één week na het bekerexploot in Brussel tegen zijn ex-ploeg: “We zijn blij dat we groen licht kregen om hier te voetballen”, aldus de Kroaat. “Het zou ook niet correct zijn geweest. De omstandigheden moeten voor iedereen dezelfde zijn. Nu zijn we al enkele trainingsdagen kwijtgespeeld en dat klopt ook niet. Je hebt elke dag nodig - de situatie heeft ons veel energie gekost.”

Antwerp leeft deze week op een roze wolk: “Ik voel de decompressie, maar zoiets is onvermijdelijk. Ook bij mezelf. Je hebt tijd nodig om te genieten. We zien het en we praten erover. Vandaag zijn we niet klaar voor de eerste competitiematch, maar het is mijn job om daar verandering in te brengen. In een topclub kan je niet één keer winnen en het drie weken rustiger aan doen. We zijn op weg om een topclub te worden in België en dus moeten we vol gas gaan. Doen waarvoor we staan: energie, grinta, passie, duels, … Niet denken dat we mooi en goed zijn, maar wel brengen waar deze club voor gekend is.”

Leko en Antwerp namen zaterdag de maat van landskampioen Club Brugge. Een enorme opsteker, voorzitter Gheysens droomde zelfs luidop van de landstitel: “Ik droom ook groot - voetbal zonder dromen is geen voetbal. Anderzijds moeten we realistisch zijn. De bekerwinst was heel mooi en verdiend tegen de nummer 1 in België, maar momenteel zijn we niet klaar voor de titel. Je kan mooie verhalen vertellen, maar we zullen hard moeten werken en de voeten op de grond houden. Vraag bij Standard, Gent, Anderlecht of zelfs Antwerp wie de beste ploeg heeft. Iedereen zal zeggen Brugge. Zij staan een paar stappen verder, maar we mogen dit niet zomaar accepteren. We zullen het hen niet gemakkelijk maken.”

Zaterdag kan Leko een beroep doen op zijn ganse spelerskern - inclusief de zomertransfers: “Elf en achttien namen selecteren, dat wordt niet gemakkelijk. Ik heb respect voor de ploeg die zaterdag gewonnen heeft, maar zal altijd de beste spelers van het moment opstellen. Lamkel Ze? We zullen zien. Velen vonden het een groot risico om hem op te stellen, maar voor mij voelde dat niet zo. Ik kende hem niet en wist niet dat hij top zou zijn in die wedstrijd. Diep vanbinnen voelde ik dat dit de juiste beslissing zou zijn. Nu is het aan hem om zijn ego aan de kant te zetten en zijn talent te gebruiken. Voor hem, voor zijn familie. Ik hoop dat hij de klik maakt.”

