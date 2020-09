Leko blikt vooruit (naar Kortrijk) en terug (naar Eupen): “Ons slechtste uur van het seizoen” MVS

23 september 2020

14u46 0 Antwerp Een herhaling van Eupen vermijden. Da’s de opdracht van Antwerp vrijdag in Kortrijk. “We speelden ons slechtste uur van het seizoen”, wist Ivan Leko ons te vertellen. Al zag de Kroatische T1 van RAFC daar wel een goede reden voor.

“Eupen verraste ons. Ze speelden met mandekking, iets wat ze in hun eerste matchen nooit deden. Daaraan zie je dat we een ‘jong’ team zijn, dat nog groeiende is: situaties herkennen en daarop inspelen, is nog niet evident. Pas op, Eupen was goed. Ze wisten heel goed wat ze moesten doen. Na een uur kwamen we op karakter en power langszij, ook omdat iedereen zag dat we het voetballend moeilijk hadden. In die laatste 30 minuten konden we drie keer scoren.”

“Nsimba? This boy is good”

Uiteindelijk leverde het maar twee goals op, omdat een treffer van de jonge Nsimba afgekeurd werd.

“Terecht trouwens, maar heel jammer voor Bruny”, vertelde Leko. “This boy is good. Vanaf de eerste dag dat hij bij ons speelde zag ik dat hij een talent is. Een speler die we nog niet hebben in ons team. Snel, met een actie. Een moderne voetballer. Ok, hij is nog jong en heeft geen ervaring, maar je moet ooit beginnen. Voor de club is het goed dat er een nieuwe, frisse kracht tevoorschijn komt. Bruny heeft potentie. En geef toe, hij scoort daar gewoon een heel mooi doelpunt. Hij zal ook tegen Kortrijk z’n minuten krijgen, want hij werkt heel hard. Hij toont dat hij iets heeft. ‘t Is bovendien een vriendelijke gast die leergierig is en hard wil werken. Het is leuk om coach van hem te zijn, hij verdient zeker een nieuwe kans. Maar, zoals altijd met jonge gasten, moet iedereen rustig blijven en zal hij zelf stap voor stap progressie moeten proberen maken.”

Vrijdag trekt Antwerp al naar Kortrijk, Leko is op z’n hoede. “’Kortrijk-away’ is voor iedereen lastig. Een klein veld, altijd veel steun van de thuisfans: niet makkelijk. Maar we bereidden ons erop voor en zullen ons spel proberen spelen.”