Leko blij met komst Gerkens: "Vind het een beetje raar dat ik als buitenlandse coach Belgische spelers moet verdedigen"

13 augustus 2020

14u42 0 Antwerp Wekelijkse persbabbel met Ivan Leko vanmiddag op de Bosuil. De trainer van Antwerp had het in de aanloop van de match tegen Cercle Brugge ondermeer over nieuwkomer Pieter Gerkens, Expected Goals en transfers. “De match tegen Moeskroen had altijd op 2-0 moeten eindigen.”

Over Gerkens: “Onderschatte speler”

“Ik ben blij met zijn komst. Hij is een jongen met kwaliteiten. Kan scoren, is slim, heeft statistieken. Hij gaat ons team helpen. Weet je, ik vind dat Belgen vaak onderschat worden. Die jongen kan het zeker maken, stond twee jaar in de basis bij een goed Anderlecht. Ik vind het een beetje raar dat ik als buitenlandse coach Belgische spelers moet verdedigen. I love them. Ok, ze zijn niet allemaal 30 miljoen waard, maar ze kunnen absoluut matchen helpen winnen. In mijn korte carrière als trainer heb ik goede ervaringen met verschillende jonge Belgen. Mats Rits, Siebe Schrijvers, Dion Cools, Limbombe,... Ze worden onderschat. Leandro Trossard: nog zo eentje. Werd drie keer verhuurd, aan Westerlo, OHL en Lommel. Maar speelt wel Premier League... Jonge Belgen hebben het niet altijd makkelijk. Onterecht naar mijn gevoel.”

Over de 1-1 tegen Moeskroen: “Nooit meegemaakt als coach”

“De decompressie na de bekerwinst was normaal. Wat hier gebeurde was ‘really big’. Maar uiteindelijk trainden we wel goed en waren we veel beter den Moeskroen. Weet je, die match moest altijd op 2-0 eindigen. De cijfers bewijzen het. Ken je Expected Goals (dat is de verwachte kans op een doelpunt, red.)? Wel, Moeskroen had 0,07 Expected Goals. Zo’n laag cijfer heb ik in die zes jaar als coach nog nooit gezien. Wij hadden een cijfer van 1.85. Een logische uitslag was dus 2-0 geweest, maar da’s waarom we allemaal van voetbal houden. Die 0,07 zegt natuurlijk ook dat we helemaal niks weggaven. Ook al ligt onze eerste nadruk op aanvallen. Ik win liever met 3-0 dan met 1-0.”

Over transfers: “1 september team dat tegen iedereen kan winnen”

“Ik heb een erg groot vertrouwen in de club dat we op 1 september een team hebben dat tegen elk ander team kan winnen in België. Waarom 1 september mijn deadline is? (lacht) Mijn deadline was 1 juni. En dan 15 juni. Da’s bij elke coach zo. Iedereen wil een compleet team op de eerste dag van de voorbereiding. Of tegen het oefenkamp. Of een week voor de start. Da’s overal zo in voetbal. Ik ga er niet om wenen, da’s te makkelijk. We weten exact wat we nog nodig hebben, ik wacht nog op onze spits. Ondertussen werk ik met zij die hier zijn.”

