Leko bevestigt interesse van Antwerp: “Maar mijn entourage praat met meerdere clubs”

20 mei 2020

11u02 0 Antwerp Ivan Leko (42) bevestigt aan VTM Nieuws dat er al een onderhoud was met Antwerp om de nieuwe hoofdcoach te worden. “Mijn entourage sprak al met het bestuur. Maar er is interesse van 3 à 4 clubs. Ik heb er goede hoop in dat de komende dagen of weken de beste deal zal afgerond worden.”

Leko’s gsm stond roodgloeiend deze ochtend. “Ik wist niet wat er gebeurde. Ik werd wakker en had al tien berichtjes. Ik was verrast toen ik op internet las dat Antwerp mij als een van de kandidaten naar voor schuift.”

Ik snak naar een nieuw ambitieus project. Ik ben super gemotiveerd Ivan Leko

Nadien bekende hij dat er al gesprekken liepen met het bestuur van de Great Old. “Ikzelf heb nog niet met de club gepraat, zoiets laat ik over aan mijn entourage. Zij weten dat ik snak naar een nieuw ambitieus sportproject, ik ben super gemotiveerd. Antwerp is één van de opties ja, maar er tonen zo’n 3 à 4 clubs interesse. Ik hoop en heb er alle vertrouwen in dat de komende dagen of weken de beste keuze in mijn ogen zal afgerond worden.”

Leko zit sinds de lockdown op zijn appartement in de rand van Antwerpen, het stamnummer één zou dus dé ideale optie zijn. “In België blijven zou goed zijn. Mijn familie zit hier, mijn vrienden zitten hier. Maar ik kijk vooral naar het project - of dat nu in België, Frankrijk of waar dan ook is. Al wil ik het liefst wel in Europa blijven.”

