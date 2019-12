Leeftijd heeft geen vat op hem: Mbokani oudste topschutter van Europa MVS

05 december 2019

07u45 0

De leeftijd heeft geen vat op ‘Dieu’. Volgens zijn coach László Bölöni móét Dieumerci Mbokani de Gouden Schoen winnen en ook vier ex-laureaten zijn stevig onder de indruk van de Antwerpse goalgetter. Maar er is meer. Op zijn 34ste zit Mbokani alweer aan 17 goals, een straf cijfer. Kroont hij zich eind dit seizoen tot topschutter - en hij is goed op weg -, dan zal hij de oudste ooit zijn in ons land, en zo Hamdi Harbaoui (34 jaar en 4 maanden) onttronen.

Als we buiten de landsgrenzen kijken, zien we echter dat in heel Europa (6 grootste competities + België) de Antwerp-spits de alleroudste is. Mbokani troeft onder meer andere oudjes als Vardy, Benzema en Lewandowski af.