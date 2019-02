Laszlo Bölöni verdedigt zich na kritiek op Antwerp: "Preud'homme is Mozes niet die de zee splitst” Stephan Keygnaert

02 februari 2019

09u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 Antwerp Il en a marre. Laszlo Bölöni is het beu, beschimpt te worden als de grafdelver van het Belgische voetbal. “Wie máákt de meeste overtredingen in onze competitie? Anderlecht!” En voorál doet het hem pijn dat collega-trainers het voetbal van Antwerp bekritiseren: “Michel Preud’homme is Mozes niet die de zee splitst.” Het pleidooi van de verdediging.

Laszlo Bölöni heeft het interview grondig voorbereid. Voor hem liggen twee A4-bladen, recto verso volgeschreven.

“Merci pour venir”, opent hij. “Ik voel de behoefte om te reageren op wat de afgelopen dagen is gezegd en geschreven - óók in uw krant - over mij, mijn spelers, en de club. Ook al heeft het waarschijnlijk allemaal geen zin. Antwerp pist tegen de wind in, en we worden alleen maar vuil. Ik wil hier een aantal zaken erkennen - fouten die ik heb gemaakt - én andere zaken uitleggen. Laat mij beginnen met deze inleiding.”

