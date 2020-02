Laszlo Bölöni tussen bekerfinale en komst van Genk: “Never change a winning team? Nee” Michaël Vergauwen

07 februari 2020

12u35 0 Antwerp Twee dagen voor een competitiewedstrijd spreekt Laszlo Bölöni traditiegetrouw met de pers. Dat deed hij vanmorgen, minder dan twaalf uur na de kwalificatie voor de bekerfinale, dus ook. Het was een korte nacht geweest, gaf de Antwerp-trainer toe.

“Ik denk dat ik vijf uur geslapen heb. Een feestje gebouwd met mijn echtgenote? (glimlacht minzaam) Nee nee. Integendeel. We hadden nog enkele religieuze zaken te bespreken. We zitten binnenkort met een doop in de familie. Het ging dus allesbehalve over voetbal”, lachte hij. “Maar ik ben wel thuisgekomen als een tevreden man. Het is goed om Antwerp in de bekerfinale te zien. Dat was al lang geleden zeker hé? Ik ben blij dat ik deel van dit avontuur mag zijn. We hebben gisteravond vijftien minuten enorm afgezien, maar het is gelukt. We verdienden op basis van de twee wedstrijden om door te gaan. We hebben er hard voor gewerkt. We hebben opofferingen gedaan, we wilden écht. Dat heeft ons net dat tikkeltje extra gegeven. Alles wat ik in mijn leven bereikt heb, studies, voetbal, familie,... is door te werken. Door doorzettingsvermogen te tonen. Dat probeer ik ook mee te nemen in de kleedkamer.”

Opvallende figuren donderdagavond in Kortrijk waren invaller Seck (die de geblesseerde Hoedt verving) en gelegenheidshoofdaanvaller Zinho Gano. “Ik moet Seck feliciteren. Hij speelde met heel zijn hart, ook al waren de wedstrijdomstandigheden op zijn lijf geschreven toen hij inkwam”, vertelt Bölöni. “Maar dan nog was hij zéér nuttig. Het zou goed zijn als hij deze prestatie regelmatig kan herhalen vanaf nu. Mogelijk speelt hij zondag opnieuw, het is op dit moment nog niet duidelijk of Wesley fit raakt of niet. Net zoals ook Zinho (Gano) een erg goede partij speelde. Ik hoop voor hem dat hij dit snel opnieuw kan laten zien.”

Zondag, wanneer Genk op bezoek komt op de Bosuil, misschien al? Durft Bölöni het aan om Gouden Stier Mbokani nog wat extra rust te geven? Never change a winning team, coach? Bölöni lacht. “Non. Non. Da’s een goeie.”

“Zo snel mogelijk play-off 1"

“We moeten ons nu zo snel mogelijk kwalificeren voor play-off 1. Dan kunnen we ons snel focussen op die beker. Ik was vannacht op de bus met Wim (De Decker, Bölöni’s assistent, red.) al aan het brainstormen over wat we kunnen doen in die finale. Ook al hebben we natuurlijk nog veel tijd. Maar de dag dat het zover is, zullen we klaar zijn. We staan op één match van Europa, ik weet het. En Club is de favoriet, dat weet iedereen. Maar we moeten dat niet accepteren. Een finale blijft een finale.”

In 2002 won Bölöni al eens zo’n eindstrijd op de beker als coach, toen in Portugal met Sporting Lissabon tegen Leixões (0-1). “Ik denk dat het Johan Cruijff was die ooit zei dat het belangrijk is om te winnen, maar nog belangrijker om er alles aan te doén om te winnen. Dat gaan wij ook doen. Dat de beste mag winnen. (snel) Maar ik wil wel de beste zijn. (lacht) Maar nu terug focus op zondag. Die wedstrijd wordt supermoeilijk.”