Laszlo Bölöni op 48 uur van de clash met zijn ex-club: "Standard kan nog kampioen worden"

23 januari 2019

20u13

Antwerp staat vrijdag voor een cruciaal duel. Op de Bosuil strijdt het samen met Standard om de derde plek. Bij winst of een gelijkspel wipt de Great Old zelfs voor minstens 42 uur naar de tweede plek. Mits een driepunter zet het de Rouches op vijf punten. Laszlo Bölöni blikt op zijn geheel eigen wijze vooruit.

Het is intussen al het vierde onderling duel dat u met uw ex-club Standard gaat uitvechten. Doet het u nog iets?

“(zucht) Spelen tegen Standard is altijd speciaal omdat het Standard is. Mijn periode ginder ligt intussen tien jaar achter me, maar ik heb met die club zonder twijfel een sterke band. Ik heb er zoveel goede herinneringen aan en die blijven je langer bij dan de slechte.”

Standard zette met 12 op 12 een sterke reeks neer. Hoe hoog schat u ze momenteel in?

“Standard is altijd capabel om een reeksje neer te zetten en ze kunnen zelfs nog kampioen worden. Ze hebben die kracht, die kwaliteit, maar ze kunnen ook net zo goed eens een keer de bal misslaan.”

Hoe belangrijk zou het zijn om hen op vijf punten te zetten?

“Ik hou niet van te hypothetische vragen dus ik geef liever geen antwoord.”

Vorig seizoen was u na de thuismatch tegen Standard hard voor de ref. Mogen we opnieuw zoveel nervositeit verwachten?

“Ik ga geen beloftes doen omdat ik niet weet hoe de match zal evolueren, maar ik heb niet de intentie om meer problemen te maken dan anders. Wij willen ons tussen de grote ploegen van België blijven begeven en ik wil het best mogelijke resultaat. Of ik nerveus ga zijn? Ja, anders kan je net zo goed dood zijn, maar ik ga niet meer spanning creëren dan normaal.”

Hebben de spelers u tegen Zulte Waregem kunnen overtuigen?

“Neen, maar ik zag wel goede aanwijzingen. We moeten blijven werken. We worden steeds stabieler, maar blijven in een fragiele situatie. We moeten nog altijd op alles voorbereid zijn, anders dreigt al ons werk van anderhalf jaar ernstig verstoord te worden.”

Nieuwkomer David Simão trainde deze week mee. Welke indruk liet hij na?

“Het was moeilijk om hem in deze weersomstandigheden te beoordelen, maar we hebben goeie referenties van hem doorgekregen. Voor mij is hij een box-to-box. Hij integreert zich goed, maar of hij tegen Standard ook al speelt, moeten we afwachten. In voetbal is alles mogelijk.”

Refaelov verlengde vorige week zijn contract en ligt nu ook voor de komende twee seizoenen vast. Hoe opgetogen bent u daarmee?

“Ik was er zeer over te spreken. Hij heeft ons kwaliteit en efficiëntie bijgebracht. Er waren al langer gesprekken aan de gang en de beslissing om hem langer te houden is correct en logisch.”

Mbokani heeft ook een aflopend contract. Andere teams kunnen dus aan zijn mouw trekken. Kan dat een invloed hebben op zijn prestaties?

“Dat moet je aan hem vragen. Wij doen er alles aan om hem in de beste omstandigheden aan de aftrap te krijgen. Als hij moet spelen, staat hij er. Voor alle andere dingen moet hij bij de directie zijn. Net als Refaelov heeft hij kwaliteit en know-how toegevoegd aan onze ploeg. Hij tilt ons naar een hoger niveau. Hij lost de verwachtingen in. ‘Mbo’ is geen noeste werker, maar hij weegt op een verdediging én hij leeft voor matchen zoals die van vrijdag. Ja!”

