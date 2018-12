Laszlo Bölöni moet bidden om tegen Cercle aan 18 spelers te raken: “We hebben B-kern nog” SJH

07 december 2018

11u37 0 Antwerp Maar met mondjesmaat recupereert Antwerp een waslijst aan geblesseerden. Laszlo Bölöni kan alleen maar hopen dat er niemand meer uitvalt en enkele spelers nog op tijd fit raken. Woensdag eindigde de training met 15 spelers waaronder drie keepers en een verdediger van de beloften.

“We zitten met problemen en het is afwachten”, zucht Bölöni. “We hebben nog 48 uur. Ik kan moeilijk een antwoord geven op wie we nog op tijd kunnen klaarstomen en wie niet. Dat is meer een vraag voor de dokter. We wachten al eventjes op Yatabaré. Hij werkt goed, maar het is nog wat vroeg. Seck probeert ook weer fit te raken. Baby verwacht ik dit jaar niet meer terug. Arslanagic, dat wordt afwachten, maar ik denk dat hij voor één van de laatste matchen van het jaar zal terug zijn. Haroun legt nog een test af. Ik ben geen dokter en kan in het ijle blijven praten, maar ik heb geen zekerheden. Zondag kan ik misschien meer zeggen. Of we aan 18 spelers raken? Ja, we hebben altijd de B-kern nog.”

Na de nederlaag tegen STVV hoopt Antwerp weer op een resultaat in Brugge, maar met al die afwezigheden is de voorbereiding op de partij tegen Cercle allesbehalve een sinecure.

“Ja, het is lastig om de tactiek voor die match al uit te tekenen. Wat wil je dat ik zeg? Ik kan daar om twee redenen niet op antwoorden. Ten eerste omdat ik het niet wil, maar ten tweede ook omdat ik (door alle vraagtekens in de spelerskern, red.) niet kan.”

Antwerp haalde het op de Bosuil met 1-0 van Cercle. Owusu bewerkstelligde de zege. Na een rode kaart voor Govea haalde de Great Old met tien alsnog de drie punten.

“Cercle zit een beetje in dezelfde situatie als wij vorig seizoen. Pas gepromoveerd en positieve resultaten met af en toe een uitschieter zoals in Genk. Ik kan er niet meteen één speler uithalen. Ik vind vooral collectief hun kwaliteiten heel interessant. We hadden het thuis al lastig tegen hen en sindsdien zijn ze nog geëvolueerd. Het wordt zeker geen makkelijke match.”