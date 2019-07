Laszlo Bölöni maakt halverwege de voorbereiding een tussenbalans:

“Ploeg staat er nog maar voor 50 à 60 procent” Stijn Joris

07 juli 2019

14u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Antwerp Antwerp keerde zaterdag terug van zijn stage in Marienfeld. Na 9 dagen, 11 trainingen en 3 oefenwedstrijden op Duitse bodem zet de Great Old de laatste rechte lijn in naar de competitiestart. Laszlo Bölöni wikt en weegt.

Over de stage: “Moet spelers feliciteren”

“De spelers hebben de trainingen positief benaderd en ingevuld. Het was soms zwaar, zeker door de hitte. Ze lieten het niet aan hun hart komen en daar moet ik hen voor feliciteren. We hebben af en toe een training ingetrokken omdat de warmte effectief meer vermoeidheid met zich meebracht. We voelden aan dat dat echt wel nodig was. Maar de inspanningen die ze leverden, daar kan ik alleen tevreden over zijn.”

Over de nieuwkomers : “Pius maakte indruk”

“We wisten dat we door de blessure van Arslanagic en Borges en het vertrek van enkele spelers een nieuwe centrale verdediger nodig hadden. Junior (Pius red.) maakte een goede indruk. De Laet kende ik uiteraard al, maar hij lijkt met wat moeilijkheden te moeten afrekenen. Ik verwacht meer enthousiasme van hem al was zijn laatste oefenwedstrijd al beter. Hongla deed voornamelijk fysieke trainingen dus is het moeilijk om van hem een beeld te vormen, maar de wedstrijd tegen Magdeburg doorstond hij eerder goed. Coopman (bleef in België bij zijn hoogzwangere partner red.) heb ik helemaal nog niet aan het werk gezien.”

Over de jongeren : “Geen nieuwe Ronaldo of Quaresma”

“Ze hebben technisch allemaal problemen. Ze kennen de bewegingen wel, maar niet diepgaand genoeg. Van de 5 acties die ze maken, lukt er 1 of 2. Dat is niet voldoende herhaald op training en daar moeten we over nadenken. Ik heb geen nieuwe Ronaldo, Quaresma of Varane ontdekt. Ruben (Geeraerts red.) liet af en toe mooie dingen zien in de oefenwedstrijden. Gaël (Kakudji red.) heeft iets getoond. Op Robbe (Quirynen red.) wachten we nog ongeduldig. Ik weet dat ze nog jong zijn, maar echte talenten staan verder op hun 17de. Zij moeten de stap naar de A-kern zetten. Momenteel is het nog andersom en moeten wij extra energie in hen stoppen, soms tevergeefs.”

Over Lamkel Zé : “Zijn problemen oplossen”

Didier Lamkel Zé - toch één van de smaakmakers in de tweede fase van vorig seizoen - was er niet bij in Marienfeld. Nadat hij weigerde op te dagen voor de eerste trainingen, zette de club hem naar de B-kern. Hij mist op die manier een groot deel van de voorbereiding. “Een disciplinair probleem en dat kunnen we missen. Ik denk dat hij overhoop ligt met de club en de fans hem dit ook niet in dank afnemen. Pas als alles uitgeklaard is, kunnen we gaan praten over een terugkeer naar de A-kern. Je mag niet te veel compromissen sluiten.”

Over extra versterking: “Aanvallers nodig”

“Aanvallende versterking is een noodzaak, alleen zoekt de hele wereld naar goede aanvallers. We kunnen een extra spits gebruiken omdat we soms met twee centrumaanvallers moeten spelen, maar op de flanken zitten we evenzeer dun. Mocht er zich een tweede Mbokani aandienen, gaan we hem zeker een contract laten tekenen. Liefst zo snel mogelijk, maar ik hou er rekening mee dat we net als vorig seizoen pas laat nog enkele transfers zullen doen. De ploeg staat er nog maar voor 60 of zelfs 50 procent, maar dat is bij de meeste clubs het geval. Er wordt hard aan gewerkt.”