Laszlo Bölöni gaat op zijn manier om met druk voor topper tegen Club Brugge: “Zegt de voorzitter dat het 5 voor 12 is? Dan heeft hij een horloge” SJH

08 november 2019

11u13 0 Antwerp Het woord crisis is nog niet van toepassing, maar Antwerp verkeert wel in een klein dipje. Vooral omdat de verwachtingen na de geanimeerde zomertransferperiode bol staan. Zondag staat de druk op de ketel voor de komst van Club Brugge.

De Great Old tuimelde na de nederlaag tegen Moeskroen uit de top zes. Met 6 op 18 gaat het de laatste weken zeker niet vanzelf in Deurne-Noord. Laszlo Bölöni ligt mee onder vuur. De Roemeense coach flirt na twee meer dan geslaagde seizoenen stilaan een beetje met een ontslag. Voorzitter Paul Gheysens dreef de druk na Moeskroen nog wat op door te stellen dat het 5 voor 12 is.

Laszlo Bölöni reageerde gisteren laconiek op de verklaringen van zijn baas. “Zegt hij dat het 5 voor 12 is? Dan heeft hij een horloge en dat is het zijne. (grijnst) Meer commentaar ga ik daar niet op geven. De druk die bij de match van zondag komt kijken, is niet nieuw. Dat hoort bij onze job. Ik heb wel eens gezegd dat het onze softdrug is. Deze wedstrijd is weliswaar niet beslissend voor de competitie, maar ik begrijp dat er wat belangen op het spel staan. Of ik vanuit de club merk dat er nog geduld is? Ik voel waar je met die vraag naartoe wil en ik ga er niet op ingaan. (grijnst)”