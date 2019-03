Laszlo Bölöni en Antwerp kunnen het zondag afmaken: “Druk ligt bij ons” Stijn Joris

01 maart 2019

13u15 0 Antwerp Antwerp zit in de laatste rechte lijn naar play-off 1. Met vijf punten voorsprong op nummer zeven AA Gent, mag het niet meer misgaan. Zondag kan de Great Old zeker zijn van een plek in de top zes. Als de Buffalo’s een steek laten valen op Zulte Waregem of Anderlecht op Daknam verliest, kan de ploeg van Laszlo Bölöni - die als laatste in actie komt deze speeldag - het afmaken. De Roemeen weet wat hem te doen staat.

Hoopt u zondag op een feestje met de fans?

“Dat is een hypothetische vraag en daar ga ik niet graag op in. Ik discussieer liever over dingen die al vastliggen. Eupen heeft geen enkele verantwoordelijkheid en kan zijn spel komen spelen. Ze zijn enorm geëvolueerd met Makélélé. De matchen tegen een team dat geen enkele druk op zijn schouders heeft, zijn meestal moeilijk te benaderen. Wij zitten wel met die druk en gaan er zo goed mogelijk proberen mee om te gaan.”

Heeft het gelijkspel in Genk jullie deugd gedaan? Het was al meer dan een jaar geleden dat er nog eens een team de nul kon houden.

“Dat toont alleen maar aan hoe goed Genk is. Je kan beide matchen niet vergelijken. Een uitwedstrijd bij de toekomstige kampioen is een ander verhaal. Hopelijk blijkt zondag dat we die match kunnen gebruiken om met een goede moraal aan de aftrap te komen.”

Jullie pakken - net als vorig seizoen - uit meer punten dan thuis. Is dat zorgwekkend met twee thuismatchen op het programma?

“(Cynisch) Dat wil zeggen dat we niet goed kunnen aanvallen omdat de trainer te zwak is. Zo simpel is het.”

Bent u gelukkig dat Lamkel Zé, een beetje de man in vorm, terugkeert uit schorsing?

“Gelukkig is een woord dat ik enkel gebruik voor grote gebeurtenissen. Bijvoorbeeld als ik zie dat het goed gaat met mijn dochter en haar kinderen. Didier kan me veel minder schelen. (grijnst) De man in vorm? Dan moet hij wel eens beginnen scoren. Hij heeft nog geen enkele wedstrijd echt goed uitgespeeld. Zelfs zijn goal tegen Standard had mijn grootmoeder ook nog gemaakt. Ik vind het opmerkzaam hoe de appreciatie van de media en het publiek soms verschilt met die van de coach. Als hij vijf keer scoort in twee wedstrijden, kan je spreken van de man in vorm én als hij me niet enerveert tijdens de wedstrijden.”

Zal u dan wel gelukkig zijn als jullie straks zekerheid hebben over play-off 1?

“Neen, heren tot ziens.”