Exclusief voor abonnees Laszlo Bölöni door de ogen van zijn dochter: “Als opa langskomt, is het feest” Stijn Joris

26 april 2019

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Antwerp Achter de norse, foeterende trainer gaat een warme, spelende opa en een beschermende vader schuil. Laszlo Bölöni (66) volgens zijn dochter Eszter.

Als het trainingsprogramma van Antwerp het ook maar enigszins toelaat, stapt Laszlo Bölöni zo vaak hij kan in zijn wagen om 400 kilometer verderop in Nancy aan te kloppen bij het gezin van dochter Eszter, haar wederhelft Gaëtan, en de ­kinderen Emma (5) en Robin (1). Echt­genote Klara maakt dan ook geregeld de oversteek vanuit Nice. Dochter Eszter geeft voor het eerst een inkijk in het ­warme nest Bölöni.

