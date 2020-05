Lamkel Zé zwaait Bölöni uit op Instagram: “Ik weet dat het nooit makkelijk met mij was” XC

15 mei 2020

10u15 0 Antwerp Laszlo Bölöni verlaat Antwerp na drie seizoenen. Zo raakte gisteren bekend. Didier Lamkel Zé zwaait op Instagram zijn coach uit. “Ik wens u het beste.”

Knokpartijen, frappante vieringen en doldwaze rode kaarten: de streken van Antwerp-winger Lamkel Zé waren voor de coronacrisis amper bij te houden. “Dat hij ‘normaal’ moet doen? Wat is ‘normaal’? Ik weet niet meer wat ‘normaal doen’ in zijn geval betekent”, zei Bölöni eerder over de knotsgekke Kameroener.

De Hongaarse oefenmeester, die na drie seizoenen vertrekt bij The Great Old, had het tijdens zijn periode bij Antwerp meermaals lastig met Lamkel Zé. En dat beseft die laatste maar al te goed. Zo maakte hij duidelijk in een Instagram-bericht, waar hij afscheid neemt van Bölöni.

“De ‘vader’ vertrekt. Het was nooit makkelijk met mij. Ik weet het”, schrijft Lamkel Zé. “Toch wil ik u graag bedanken, ik wens u het beste.”

De fratsen van Lamkel Zé:



