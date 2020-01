Lamkel Zé wordt na penaltydebacle níét gepasseerd en zit in selectie voor match tegen Zulte Waregem MVS

25 januari 2020

12u29 4

Een straf van bovenaf na zijn penaltydebacle kreeg hij niet, en nu zit Lamkel Zé ook gewoon in de selectie voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem van morgen. Antwerp-coach Laszlo Bölöni loste gisteren tijdens zijn persbabbel nog niets over het feit of hij het woelwater zou selecteren, “omdat ik nog niet weet wie bij de 18 zal zitten”, maar de 23-jarige Kameroener is er dus gewoon bij en wordt met andere woorden niet aan de kant gezet. Ook Koji Miyoshi is voor het eerst sinds zijn blessure geselecteerd. De Japanner viel eind november uit met een voetblessure.

Dat maakt de offensieve weelde bij Antwerp enorm. Zitten in de kern: Mbokani, Mirallas, Refaelov, Rodrigues, Benson, Lamkel Zé, Baby, Miyoshi, Gano. Dat zijn liefst negen aanvallend ingestelde spelers. Een luxeprobleem voor Bölöni.