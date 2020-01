Lamkel Zé schoffeert Club Brugge in aanloop naar topper tegen Antwerp, maar komt al snel met excuses YP

30 januari 2020

12u36

Bron: Instagram 248 Antwerp Hij kan het maar niet laten. Didier Lamkel Zé, de knotsgekke Kameroener van Antwerp, heeft via zijn sociale media al een prik uitgedeeld naar Club Brugge. Wat later verving hij het bewusge Instagramverhaal door een aangepaste versie waarin hij Club “familie” noemt, maar dan had de oorspronkelijke post zich natuurlijk al als een lopend vuurtje verspreid.

Dé affiche van komend weekend in de Jupiler Pro League, is natuurlijk die tussen Club Brugge en Antwerp. Club is autoritair leider, maar kreeg in de heenwedstrijd door achtervolger Antwerp wel de eerste nederlaag toegediend in de vaderlandse competitie. Het werd toen 2-1 voor ‘The Great Old’. Didier Lamkel Zé, die toen een puike wedstrijd speelde, vond het alvast broodnodig om het vuur ook voor zondag al een beetje op te poken. Zo deelde de 23-jarige flankaanvaller op zijn Instagramverhaal een foto van zichzelf met een koningskroontje op en bij dat beeld wordt naar Club Brugge ineens ook verwezen als “wankers” - of eikels, zo u wil.

Aangepaste versie

Intussen kwam hij wel op zijn stappen terug. Toen hij zag dat zijn post gretig werd opgepikt, verwijderde hij die om die wat later te vervangen door een aangepaste versie. Zo was hij op één verhaal nog steeds te zien met het kroontje maar werd het woord “Wankers” doorstreept, terwijl hij bij een ander beeld, waarop hij knuffelend te zien is met Club-coach Pilippe Clement, dan weer “Club Bruges, c’est la famille” schreef als bijschrift. Excuses of niet; naar alle waarschijnlijkheid wacht Zé zondag een warm onthaal op Jan Breydel...

Bekijk hieronder alle fratsen van Lamkel Zé bij Antwerp:

