Lamkel Zé na triomf op Bosuil naar Kameroen voor nationale ploeg: "Mijn eerste cap komt eigenlijk veel te laat" Stijn Joris

12 november 2019

12u58 0 Antwerp Tussen alle fratsen door is hij veruit de beste speler van Antwerp, maar je weet nooit wat hij in de volgende wedstrijd weer verzint. Een voorzet die tot een eigen doelpunt leidt en dan triomferen alsof je net de cruciaalste goal van het jaar maakte, inclusief gele kaart die je op een schorsing komt te staan. Het is Didier Lamkel Zé (23) ten voeten uit.

Gisterochtend stapte hij alweer op het vliegtuig. De vlucht van 10.40u richting Yaoundé. Voor het eerst zit hij in de Kameroense selectie. De Ontembare Leeuwen nemen het in twee kwalificatieduels voor de Africa Cup op tegen de Kaapverdische Eilanden en Rwanda. Een hele eer zou je denken, maar Lamkel Zé is een licht afwijkende mening toegedaan. “Die oproeping komt eigenlijk veel te laat. Toen ik in de Ligue 2 speelde, verdiende ik het al, maar goed, zo’n selectie komt als ze komt. Ik heb er veel zin in, anders zou ik niet gaan.”

