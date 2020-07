Lamkel Zé mag niet mee op de foto MVS

22 juli 2020

Een verrassing is het al lang niet meer. Klasfoto gisteren op de Bosuil, 27 spelers tekenden present. Voor de afvallige Didier Lamkel Zé - hij brengt zijn laatste dagen bij Antwerp in de B-kern door - was er zoals verwacht geen plaats. Benieuwd welke spelers de komende weken nog gefotoshopt moeten worden. Antwerp oefent vanmiddag om 14 uur achter gesloten deuren tegen Roda JC. Miyoshi, Haroun en de langdurig geblesseerde Coopman zijn out.