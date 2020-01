Lamkel Zé maakt zich wéér onmogelijk: Kameroener pakt rood in oefenmatch voor natrappen ABD/MVS

11 januari 2020

17u40 1 Antwerp Didier Lamkel Zé heeft zich weer in negatieve zin getoond. De 23-jarige Kameroener van Antwerp pakte rood voor natrappen in een oefenduel tegen een plaatselijke selectie. Bölöni ging nog tijdens de wedstrijd met hem in gesprek.

Hij maakt zich wéér onmogelijk. En dat in een vriendschappelijke match tegen een plaatselijke selectie. Lamkel Zé mocht bij de start van de tweede helft invallen en liep na amper een kwartier tegen een rode kaart aan nadat hij een tegenstander onderuit trapte.

Al heel de stage loopt Lamkel Zé de kantjes ervan af. Nu liet hij zijn ploeg opnieuw in de steek. Tot ergernis van zijn ploegmaats - Didier ligt niet goed in de groep. Toen de Kameroener na zijn uitsluiting aan de zijlijn zat, knoopte coach László Bölöni een kort gesprek met hem aan. Lamkel Zé zat er maar stilletjes bij.

Antwerp won met 2-0

Antwerp sloot zijn stage wel af met een overwinning. Zonder Lior Refaelov. Hij heeft, zoals op voorhand afgesproken, vanochtend het oefenkamp een dagje vroeger verlaten om persoonlijke redenen - niets ernstigs. Seck (scheenbeen) bleef uit voorzorg aan de kant.

Maar ook zonder hen begon Antwerp goed aan de wedstrijd tegen een plaatselijke selectie. Hongla gaf de bal mee met Juklerød, die simpel voorlegde naar Gano. De spits maakte simpel af en pikte zijn tweede doelpunt van de stage mee. Nog voor de rust had de Gread Old zijn dubbele voorsprong te pakken via een heerlijk stiftertje van Ivo Rodrigues. 2-0 was ook meteen de eindstand na een prima partij van Antwerp, al was de rode kaart van Lamkel Zé toch een kleine domper.

FULL-TIME



We winnen het duel met 2-0. Doelpunten van Gano en Rodrigues.#Stagealgorfa #RAFC pic.twitter.com/55PuN9oKk2 Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link