Lamkel Zé loopt er weer de kantjes af: Bölöni geeft hem stuk straftraining, Kameroener weigert nadien los te lopen MVS/GVS

14 januari 2020

13u05 0

Lamkel Zé blijft de gemoederen ophitsen. Na het natrappen op winterstage vragen bestuur, fans én ook coach László Bölöni zich af wat er moet gebeuren met de 23-jarige Kameroener. “Didier is een groot, groot probleem”, klonk het al bij Bölöni. Enig probleem: ook vandaag toont hij aan dat er geen beterschap in het verschiet ligt.

Nadat Bölöni hem vandaag op de eerste training na de stage in Spanje op zijn eentje liet loslopen - een soort van straftraining - terwijl de andere een wedstrijdvorm afhaspelden, weigerde de middenvelder namelijk nadien los te lopen met de hele groep. Arslanagic moet hem zelfs onder zachte dwang meesleuren. Zé ging dan maar dik tegen zijn zin snelwandelen - hij loopt er dus weer de kantjes af. En dat allemaal onder het toeziend oog van sportief directeur Luciano D’Onofrio...

Vraag is of Antwerp hem - los van zijn onmiskenbare voetbalkwaliteiten - niet beter kwijt is dan rijk. “Didier heeft psychische problemen”, aldus Bölöni. Een hele stage liep Zé - als enige - ongeïnteresseerd rond. Meer bezig met z’n smartphone dan z’n schoenen. Met als triest orgelpunt de domme uitsluiting in de oefenmatch tegen enkele Spaanse profs zonder contract. Hij stond een kwartier op het veld en trapte zonder nadenken een tegenstander langs achteren aan. Bölöni: “We doen enórme inspanningen om hem te doen begrijpen dat zij die een klein beetje meer talent hebben meegekregen van de Goede Vader, dat die niet meer rechten maar meer plíchten hebben dan anderen. Maar dat lijkt Didier maar heel moeilijk te snappen. Héél moeilijk. Ik weet zelfs niet of hij het ooit zal snappen.” Ook vandaag alvast niet..

