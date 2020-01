Lamkel Zé krijgt geen straf van bovenaf na penaltydebacle: “Natuurlijk is hij nog aan boord” Redactie

24 januari 2020

20u24

VTM Nieuws

Didier Lamkel Zé wordt niet gestraft voor zijn nieuwste frats. De Kameroense winger van Antwerp eiste gisteren in de heenmatch van de halve finale van de beker tegen KV Kortrijk een strafschop op die eigenlijk voor Lior Refaelov of Diemerci Mbokani was. Het ‘enfant terrible’ miste en Antwerp kwam tegen de ‘Kerels’ niet verder dan 1-1. Over twee weken moeten Laszlo Bölöni en zijn mannen in de return daardoor vol aan de bak. “Natuurlijk is hij nog aan boord. Lamkel Zé is één van de jongens van die dertig (in de kern)”, zei Wim De Decker, assistent-trainer bij Antwerp, vandaag. “Ik zie ook niet in waarom hij dat niet zou zijn. De sfeer is nog goed.” (Bekijk de reactie in bovenstaande video)