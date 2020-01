Lamkel Zé komt opdagen bij Antwerp na bekerfrats: “Er hoefde niet nóg een bom te ontploffen” MVS

24 januari 2020

10u30 0 Antwerp Veel woorden willen ze bij Antwerp niet vuilmaken aan de jongste frats van Lamkel Zé. Coach Laszlo Bölöni was vanochtend dan ook behoorlijk kort van stof over de Kameroener.

“Ik denk dat het een goed idee was van Didier om vandaag naar binnen te gaan. Er hoefde niet nog een bom te ontploffen. Het is een heel goede speler met ‘un caractère infect’. Hij is heel moeilijk te behandelen. Maar ik zeg niks nieuws. Ik wil ook niets meer zeggen over hem. Punt. Andere vraag, ander onderwerp aub.”

Penalty’s zal Lamkel Zé in elk geval niet gauw meer trappen bij het stamnummer één. “Mbokani en Refaelov mogen het onder hun beiden regelen wie trapt”, antwoordde Bölöni op de vraag wie nu nog elfmeters mag nemen bij Antwerp. “Refaelov is nummer 1, Mbokani is nummer 2, en de derde zien we dan wel. Maar Lamkel Zé is nooit, nooit nummer drie op de lijst.”

“Het afwisselen tussen Mbokani en Refaelov, dat werkt altijd goed. Het is een keer de ene, het is een keer de andere, dus ik begrijp totaal niet dat zo’n spelers die al zoveel meegemaakt hebben, zich laten doen door iemand die zomaar iets begint uit te vinden.”