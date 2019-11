Lamkel Zé is terug in België en pakt meteen uit met grapje, (toch?) Kristof De Cnodder

19 november 2019

10u57 1

Didier Lamkel Zé is terug op Antwerp nadat hij vorige week zijn debuut maakte voor de nationale ploeg van Kameroen. De 23-jarige flankaanvaller kwam vanochtend de Bosuil binnen gewandeld met een shirtje van de Ontembare Leeuwen over de schouder. “Een cadeautje voor iemand op de club”, aldus Lamkel Zé, die woensdag vier minuten voor tijd inviel tegen Kaapverdië en zondag negentig minuten op de bank bleef tegen Rwanda.

Lamkel Zé had ook nog een vraagje: “Ben ik nu donderdag eigenlijk geschorst?”. We durven vermoeden dat het een grapje was, al zijn we nu ook weer niet helemaal zeker. Ter bevestiging: Lamkel Zé mag donderdag inderdaad niet spelen in de inhaalmatch tegen AA Gent, want hij pakte onlangs tegen Club Brugge zijn vijfde gele kaart van het seizoen.

Wel inzetbaar zijn de andere internationals van Antwerp. Sinan Bolat (die als bankzitter met Turkije de kwalificatie voor het EK mocht vieren) en Koji Miyoshi (die een half uurtje speelde met de Olympische ploeg van Japan) keerden al heelhuids terug. Martin Hongla (goed voor 135 minuten in twee matchen met de beloften van Kameroen) wordt later vandaag in Antwerpen verwacht.