Lamkel Zé is ‘na ni kalm’: Kameroener viert assist tegen Club op onnavolgbare wijze ODBS

10 november 2019

16u28 0 Antwerp Didier Lamkel Zé heeft zijn reputatie van onverbeterlijk woelwater ook tegen Club Brugge waar gemaakt. Toen hij na de pauze goed was voor de assist voor de uiteindelijke winner (2-1), vierde Lamkel Zé zoals alleen hij dat kan.

Zijn viering na de goal tegen AZ in de play-offs van de Europa League was al eentje voor de geschiedenis. Lamkel Zé sprong toen in het Koning Boudewijnstadion over de boarding de atletiekpiste op, waar hij zich op de hekkens liet fêteren door de Antwerpfans. Met zijn tweede gele kaart tot gevolg, waarna hij met veel opvallend misbaar het veld verliet. Recent had hij de lachers dan weer op geheel andere wijze op de hand, toen het woelwater na een fantastische afstandsknal tegen Kortrijk vierde met opvallend shirt: ‘Lamkel Zé na kalm’.

Kalm, dat bleef de Kameroener niet na de 2-1 tegen Club Brugge. Lamkel Zé liep er na de pauze voor de zoveelste keer de arme Kossounou af op zijn linkerflank, waarna de assist via Club-verdediger Mechele in doel belandde. Tot jolijt van Lamkel Zé, die weer over de boarding ging om voor het vak met bezoekende fans halt te houden en wat uit te dagen. Daarna zette hij zich ook op een stoeltje langs de zijlijn. De gele kaart nam hij er graag bij, ostentatief met de vingers naar zijn naam op de rug wijzend. Al is het wel de kaart te veel: Lamkel Zé pikte zijn vijfde karton op en is er de volgende match van Antwerp tegen Gent niet bij.