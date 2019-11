Lamkel Zé is ‘na ni kalm’ en viert assist tegen Club op onnavolgbare wijze: “Toch geen probleem als we telkens winnen?” KDC/ODBS

16u28 4 Antwerp Ook tegen Club Brugge was Didier Lamkel Zé weer zijn geniale én excentrieke zelve. Eerst besliste de Kameroener de match voor Antwerp, waarna hij een vermijdbare gele kaart pakte die hem een schorsing oplevert. “Als we telkens winnen wanneer ik geel krijg, is er toch niks aan de hand?”, grapte Lamkel Zé achteraf.

In de eerste helft van Antwerp-Club acteerde Didier Lamkel Zé nog vrij onopvallend, maar na de rust ontbond hij zijn duivels. Na een knappe rush voorbij Kossounou leidde het Antwerpse goudhaantje de beslissende treffer in. Tijdens de viering van die goal ging Lamkel Zé de Brugse supporters ostentatief jennen en daarvoor kreeg hij logischerwijze geel.

“Ik voelde dat het moment daar was om te versnellen en uit die actie volgde de 2-1”, aldus Lamkel Zé. “Dat ik iets té uitbundig en wat uitdagend vierde? Ach, ik was gewoon héél erg blij met dat doelpunt. Zelfs in een vriendschappelijke match ga ik uit de bol na een goal. Als we telkens winnen wanneer ik geel krijg is er toch niks aan de hand (lacht)? Oké, nu moet ik het volgende duel tegen AA Gent missen wegens schorsing, maar ook aan dat nadeel hangt een voordeel. Ik vertrek nu voor mijn eerste interlands met Kameroen en kan achteraf dus wat langer op mijn plooi komen.”

Afsluiten deed Lamkel Zé met een woordje over trainer Bölöni. “Ik las in de pers dat de coach onder vuur lag en ik heb voor hem een tandje bij gestoken. Ik heb Bölöni graag en leerde al veel van hem bij. Deze overwinning is er zeker ook eentje voor hem.”

Niet voor het eerst dus dat de Kameroener uitpakt met knotsgek gejuich. Zijn viering na de goal tegen AZ in de play-offs van de Europa League was al eentje voor de geschiedenis. Lamkel Zé sprong toen in het Koning Boudewijnstadion over de boarding de atletiekpiste op, waar hij zich op de hekkens liet fêteren door de Antwerpfans. Met zijn tweede gele kaart tot gevolg, waarna hij met veel opvallend misbaar het veld verliet. Van held naar anti-held, want Antwerp moest met z’n negenen verder en ging nog de boot in. Recent had hij de lachers dan weer op geheel andere wijze op de hand, toen het woelwater na een fantastische afstandsknal tegen Kortrijk vierde met een opvallend opschrift op zijn t-shirt: ‘Lamkel Zé na kalm’.