Lamkel Zé in de bekerfinale? Kameroener weer bij Antwerpse A-kern gehaald KDC/DMM

27 juli 2020

10u08 22 Antwerp Krijgen we een bekerfinale met Didier Lamkel Zé? De 23-jarige Kameroener miste de voorbereiding bij Antwerp, maar zou volgens onze informatie nu toch weer bij de A-kern zijn gehaald. Coup de théâtre op de Bosuil.

“Ik heb hem nog niet gezien en weet niet of ik hem zal zien. Ik ben hier om een team te maken die kan winnen. De rest moet je maar aan het bestuur vragen.” Ivan Leko wou niet al te veel woorden vuil maken aan Didier Lamkel Zé bij zijn aanstelling. De Kroaat staat zaterdag met Antwerp in de bekerfinale tegenover Club Brugge. Door de vele vertrekkers, moet het bij de Great Old van een veredeld B-elftal komen.

Lamkel Zé zelf leek lange tijd ook bij die groep vertrekkers te horen. De Kameroener zat met een transfer in zijn hoofd en tekende niet present in de voorbereiding. De flankaanvaller miste zijn fysieke tests door een haarpigmentatie. Het duurde dan ook niet lang vooraleer hij door het bestuur van de club naar de B-kern verwezen werd.

Daar wordt hij nu weer opgevist. Lamkel Zé scoorde in twee oefenwedstrijden met de beloften en herwon zijn voetbalplezier. Antwerp - die voor de bekerfinale in personeelsnood zit - hevelt hem dan ook 5 dagen voor de match tegen Club Brugge weer over na de A-kern. Of Lamkel Zé de bekerselectie haalt is nog niet zeker.

Al zullen ze het bij Club zeker wel in de gaten houden. In november lag de Kameroener aan de basis van de enige competitienederlaag van blauw-zwart. Met een knappe assist liet hij toen Odilon Kossounou sterretjes zien. Benieuwd of de knettergekke aanvaller weer met dat niveau kan aanpikken.

VIDEO: Lamkel Zé was een gesel voor de Club-defensie in de thuiswedstrijd in de Jupiler Pro League



VIDEO: Ivan Leko bij zijn aanstelling over Didier Lamkel Zé



