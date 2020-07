Lamkel Zé haalt uit naar Refaelov: “Hij doet zelf niet wat hij moet doen” Redactie

08 juli 2020

14u48 0 Antwerp De waarheid kwetst. Vorige week had Lior Refaelov in een interview nog uitgelegd waarom Lamkel Zé niet mee was op stage. De Israëliër benadrukte daarin dat hij - en nog andere ploegmaats met hem - veel tijd en energie in het enfant terrible had gestoken, maar dat hij de inspanningen moe was. Lamkel Zé reageerde vanmiddag als door een wesp gestoken, op Instagram uiteraard.

‘Le mec il ne fait même pas les efforts sur le terrain mais il est le premier à ouvrir sa bouche’, of ‘hij doet niet wat hij moet doen op het veld, maar is wel de eerste om te spreken’, zette de Kameroener op z’n account, vergezeld van een beeldfragment uit de wedstrijd van Antwerp tegen KV Mechelen. In de bewuste fase legde Lamkel Zé de bal klaar voor Refaelov, maar die trapte over doel. Het Instagram-fragment werd door Antwerp-fans gretig opgepikt, waarna Lamkel Zé het verwijderde.

Het fragment uit het interview waarin Refaelov uitlegt waarom Lamkel Zé momenteel in de B-kern zit:

“Ivan Leko is iemand die heel strikt is met discipline. En da’s één van de redenen waarom Lamkel Zé hier niet is. Die jongen is voetballend bij de besten in België, maar hélpt hij het team of niet? Mensen denken dat als hij twee, drie trucjes doet, hij een grote speler is, maar zo werkt het niet. (zucht) Ik heb echt héél vaak met hem gepraat, hem proberen te helpen, in de juiste richting te duwen. Want hij kan iets moois bereiken in zijn carrière. Maar niet met dit gedrag. (denkt na) Ik heb hem opgegeven ondertussen. Het is hard om te zeggen en het spijt me, maar ’t is zo. Ik heb enorm m’n best gedaan. Faris ook, Mbokani ook. Geprobeerd, geprobeerd, geprobeerd. Maar de regels zijn er voor iedereen. Zeker onder Ivan. En dat is goed. Er zijn weinig regels, maar ze zijn duidelijk. En kijk: de sfeer was nog nooit zo goed, vind je niet?”

Lees ook:

Refaelov spreekt voor het eerst sinds aanstelling van Leko: “Het verleden is vergeten”

Zorgt Mbokani voor ommekeer in saga Lamkel Zé? “Van inborst een lieve jongen”

Bij Antwerp zijn ze de fratsen beu, Lamkel Zé duwt zichzelf naar de uitgang

Lamkel Zé daagt niet op voor inspanningstesten en mag in principe week niet trainen na cosmetische ingreep