Lamkel Zé gaat Bolat te lijf: duo uit selectie voor match tegen Zulte Waregem, Mirallas wél mee Redactie

01 september 2019

14u53 40 Antwerp Didier Lamkel Zé (22) blijft de gemoederen bedaren. 48 uur na zijn theater tegen AZ ging de aanvaller van Antwerp ploegmaat Sinan Bolat te lijf. Beiden ontbreken in de selectie voor het duel tegen Zulte Waregem. In het geval van de middenvelder als straf, Bolat is er niet bij door een lichte blessure. Derde doelman Yves De Winter reist daardoor mee naar de Gaverbeek.

Op de zaterdagtraining kreeg Lamkel Zé het aan de stok met Sinan Bolat. De twee hadden een woordenwisseling en die bleef duren tot Lamkel Zé uiteindelijk Bolat te lijf ging. Er werden enkele rake klappen uitgedeeld. In die mate zelfs dat de club en staf de beslissing namen om Lamkel Zé uit de selectie voor de wedstrijd van vanavond aan de Gaverbeek te houden. Voor de Kameroener is het al zijn zoveelste negatieve uitspatting. Hoe lang blijven ze dit nog tolereren bij de Great Old? Eind juni werd hij al voor een maand in de B-kern ondergebracht.

Bij Antwerp wensen ze momenteel niet te reageren op de kwestie. De club geeft momenteel de voorrang aan de wedstrijd van vanavond en de laatste 24 uren van de transferperiode. Vanaf dinsdag gaan ze bij de Great Old bekijken wat de eventuele gevolgen voor Lamkel Zé zouden kunnen zijn.

Kevin Mirallas (31) zit trouwens wél in de selectie voor de partij van vanavond. De ex-Rode Duivel tekende vrijdag een éénjarig contract op de Bosuil en zou vanavond al meteen zijn debuut voor Antwerp én op de Belgische velden kunnen maken. Vermoedelijk start hij op de bank, maar een invalbeurt behoort zeker tot de mogelijkheden.