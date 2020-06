Lamkel Zé daagt niet op voor inspanningstesten en mag in principe week niet trainen na cosmetische ingreep Redactie

13 juni 2020

09u14 12 Antwerp Antwerp-coach Ivan Leko heeft in z’n eerste weken meteen een vette kluif aan Didier Lamkel Zé. De Kameroener kwam niet opdagen voor de inspanningstesten en liet daarbovenop een haarpigmentatie uitvoeren, waardoor hij in principe een kleine week niet zou mogen trainen en de eerste veldtrainingen zou missen. Dat schrijft Het Nieuwsblad en werd aan onze redactie bevestigd. Het is nog niet duidelijk of Lamkel Zé een straf zal krijgen.



Insta Stories en Didier Lamkel Zé, het is een match made in heaven. De Kameroener post op haast dagelijkse basis een tiental video’s. Dat hij daarmee af en toe wat prijsgeeft, neemt hij er dan maar bij. Zo stuurde hij gisteren een korte video de wereld in vanuit de Prohairclinic in Heist-op-den-Berg. De Antwerp-speler liet er een haarpigmentatie uitvoeren.

Hoe dat komt? Bij een haarpigmentatie zorgt niet-permanente inkt voor kunstmatige haarstoppels. Het is een alternatief voor een haartransplantatie en de ideale manier om kaalheid mee te verdoezelen. Wie zo’n behandeling ondergaat wordt aangeraden om een kleine week niet intensief te sporten of om zweten via de hoofdhuid te voorkomen. Een probleem nu de veldtrainingen maandag starten?

Enkele dagen geleden verzaakte Lamkel Zé aan de inspanningstesten, nochtans was hij maandag wel aanwezig voor de coronatest. Het valt af te wachten hoe Ivan Leko met het grillige karakter van zijn speler zal omgaan. Vorig jaar miste Lamkel Zé ook een groot deel van de voorbereiding omdat hij simpelweg niet kwam opdagen.

VIDEO: de bewuste beelden op de Instagram Stories van Didier Lamkel Zé



