Laatste stage voor Hairemans? “Aan de fans zal het niet liggen” Kristof De Cnodder

05 januari 2019

10u10

Antwerp vertrok gisteren naar het Spaanse Algorfa voor een tiendaagse winterstage. 'Kind van de club' Geoffrey Hairemans (27) stapte met een ietwat vreemd gevoel op het vliegtuig, want mogelijk is hij aan zijn laatste dagen bezig als Antwerpspeler. "Alles ligt open", zegt de middenvelder, die in de belangstelling staat van Lokeren en Zulte Waregem.

29 spelers van Antwerp vlogen gisterenmiddag van Deurne naar het zuiden van Spanje. Ivo Rodrigues kwam rechtstreeks vanuit Portugal. De aan de knie geblesseerde Omar Govea bleef in Antwerpen om te revalideren. Wél van de partij was publiekslieveling Geoffry Hairemans, die de jongste dagen nochtans werd gelinkt aan clubs als Zulte Waregem en Lokeren.

“Ik heb hier en daar ook effectief gepraat”, bevestigt Hairemans, die de Great Old anderhalf jaar terug naar 1A trapte, maar sinds de komst van Lior Refaelov beduidend minder aan bod komt. “Op dit moment ligt alles nog open. Het is niet uitgesloten dat ik blijf, maar een vertrek is even goed een optie. Dat verschillende Antwerpsupporters me tijdens de winterstop aanklampten en vroegen om te blijven, was een hart onder de riem voor mij. Aan hen zal het niet liggen... Maar er zijn natuurlijk ook andere factoren waar ik rekening mee moet houden.”

Veel zal uiteraard afhangen van de prijs die Antwerp op het hoofd van Hairemans kleeft. Er is sprake van een afkoopsom van een klein miljoen euro. “Ach, we zien wel wat er de komende dagen uit de bus komt”, liet de man met de fluwelen traptechniek verder nog verstaan. “Tijdens de stage ga ik in elk geval proberen om niet te veel met die transferbeslommeringen bezig te zijn. Gewoon goed trainen en mezelf topfit krijgen voor het laatste competitieluik is de boodschap. In Spanje zijn er vier oefenduels voorzien: ideaal om mijn matchritme op te krikken. Waar ik straks ook ga voetballen, het is belangrijk om dat ritme te hebben.”

“Hopelijk blijft Geoffry, want hij heeft ons in het verleden al veel bijgebracht en kan in de toekomst zeker ook nog van waarde zijn”, reageerde Antwerps kapitein Faris Haroun tijdens het wachten in de luchthaven. “Als er niemand vertrekt, denk ik trouwens dat we met de huidige kern al aardig gewapend zijn om ons grote doel waar te maken: een plaats in de top zes. Een jaar geleden zakten we na de winterstop weg, maar je voelt dat we nu verder staan dan toen. Al mag er vanzelfsprekend altijd versterking bijkomen. Het kan alleen maar helpen.”

Bölöni wil versterking

Trainer Laszlo Bölöni rekent in elk geval op een bijkomende kwaliteitsinjectie. “Andere ploegen gaan zich ongetwijfeld versterken. Dan kunnen wij maar beter niet achterblijven”, aldus de Roemeen. Ongetwijfeld heeft Bölöni die boodschap intern ook al overgebracht. Schrik dus niet als sportief directeur D’Onofrio straks nog iets moois uit de mouw schudt.