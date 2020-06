Kroaat Matijas (20) stoomt zich klaar voor plek onder Antwerpse lat in bekerfinale: “Zonder publiek is geen nadeel voor mij” KDC

11u35 1 Antwerp Hij is amper 20 jaar en speelde nog geen enkele match op het hoogste niveau, maar toch zal Davor Matijas (waarschijnlijk) het doel van Antwerp verdedigen in de bekerfinale. Uw krant sprak tijdens de stage van Antwerp in Duitsland met de Kroatische keeper. “Ik heb geen zenuwen.”

De situatie is bekend: in de uitgestelde bekerfinale op 1 augustus mogen enkel spelers aantreden die op de oorspronkelijke speeldatum al waren aangesloten. Nu doelmannen Bolat, Teunckens en De Winter de Bosuil verlieten en nieuwkomer Jean Butez niet speelgerechtigd is, ligt de weg wijd open voor Davor Matijas.

Bij de jeugd van Hajduk Split won ik al eens een beker. In de strafschoppensessie in de finale stopte ik twee penalty’s Davor Matijas

“Honderd procent zeker dat ik tegen Club Brugge zal spelen, ben ik niet. Je weet nooit of het reglement misschien alsnog wordt gewijzigd. Maar ik ben me er mentaal al wel enkele weken op aan het voorbereiden”, zegt de voormalige jeugdinternational, die eind januari overkwam van Hajduk Split. “Als het nodig is, zal ik klaar zijn. Het is ook niet zo dat ik totaal géén ervaring heb. Met het B-team van Hajduk speelde ik drie seizoenen in tweede klasse. En met de eerste ploeg kwam ik een tiental keer in actie, vriendschappelijk en in enkele vroege bekerrondes. Bij de jeugd won ik al eens een beker. In de strafschoppensessie in de finale stopte ik twee penalty’s.”

Allemaal leuk en aardig, maar die finale op de Heizel wordt straks heel andere koek. “Het wordt mijn belangrijkste match tot dusver, zoveel is duidelijk”, gaat Matijas verder. “Maar ik heb geen zenuwen, want ik geloof in mezelf en doe er alles voor. Voor mij is het trouwens geen nadeel dat er straks geen publiek zal worden toegelaten in het stadion. Het gaat een beetje aanvoelen als een wedstrijdje op training. Geen omstandigheden die ik niet gewend ben, dus (glimlacht).”

Landgenoot Leko

Keeperstrainer Vedran Runje zal er verder alles aan doen om zijn poulain klaar te stomen. Matijas en Runje kennen mekaar al jaren. “Vedran was destijds mijn trainer bij Hajduk B. Het was hij die me bij Antwerp binnenloodste. Zijn aanwezigheid vergemakkelijkte mijn integratie, al heb ik desondanks een beetje tijd nodig gehad om me aan te passen. Hier wordt veel fysieker getraind dan in Kroatië. Intussen ben ik het gewend. Dat er met Ivan Leko nu ook een landgenoot T1 is? Het is makkelijker met hem te communiceren, maar verder zegt dat niks. Leko gaat me niet alleen opstellen omdat ik een Kroaat ben, hé. Ik zal moeten presteren zoals iedereen.”

