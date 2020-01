Knokpartijen, frappante vieringen en doldwaze rode kaarten: de streken van Lamkel Zé zijn nog amper bij te houden GVS

24 januari 2020

13u38 0 Antwerp Lamkel Zé (23) heeft een nieuwe pagina toegevoegd aan zijn inmiddels uitgebreid fratsenboek. De soap begon in maart 2018, toen hij slaags raakte met Jelle Van Damme. Tien maanden en een heleboel strapatsen later is hij stilaan ‘persona non grata’ op de Bosuil. Een overzicht.

Maart 2019

Midden maart vorig jaar liep Jelle Van Damme plots een blauw oog op. De reden? Een elleboogstoot van ploegmaat Zé, uitgedeeld op training. “De bal was al aan de andere kant van het veld en hij slaat me met opzet. Zoiets doe je niet. Totaal geen respect, 0,0", deed de huidige Lokeren-speler wat later z’n relaas. Lamkel Zé werd door coach László Bölöni uit de selectie geweerd voor de wedstrijd tegen KV Kortrijk.

Juni 2019

Na een tegendraadse houding wordt de Kameroener op 24 juni 2019 door Antwerp naar de beloften teruggezet. Vooral omdat Lamkel Zé zijn kat stuurde naar de start van de voorbereiding. Terwijl de rest van de ploeg begon te trainen, vertoefde Lamkel Zé nog op vakantie in Nice. Hij hoopte op die manier Antwerp onder druk te zetten om hem een verbeterd contract aan te bieden, maar sneed uiteindelijk in zijn eigen vel.

29 Augustus 2019

Geen Europa League voor de Great Old, en daar zat uiteraard Lamkel Zé voor iets tussen. Na de 1-1 in Almaar had Antwerp op de Heizel quasi alles onder controle. Omdat diezelfde Zé twintig minuten voor tijd de 1-0 tegen de touwen had gekopt. En net toen liep het mis - Mbokani was eerder uitgesloten. Lamkel Zé trok na zijn treffer de piste van het Koning Boudewijnstadion op om te vieren met de fans. De referee kon niet anders dan rood trekken. De spits deed er nog een schepje bovenop door zijn truitje Messi-gewijs aan het stadion te presenteren. Domme acties, die Antwerp uiteindelijk de kwalificatie voor de Europa League kostte. Het werd nog 1-4.

31 augustus 2019

Amper 48 uur na zijn theater tegen AZ ging de woelwater ploegmaat Sinan Bolat te lijf. De twee hadden een woordenwisseling op de zaterdagtraining, tot Lamkel Zé uiteindelijk Bolat een dik uitdeelde. Er werden nadien enkele rake klappen uitgedeeld. In die mate zelfs dat de club en staf de beslissing namen om Lamkel Zé uit de selectie voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem. “Kijk, dat met Didier moest er ooit van komen”, vertelde Bolat achteraf. “Ik zei hem altijd: ‘Stop alsjeblief met je gedoe. Misschien denk jíj dat het goed overkomt, maar dat is niet zo.’ Op een bepaald moment was het te veel. Ik moest die jongen eens op z’n plaats zetten.”

26 oktober 2019

Een nieuwe knotsgekke viering. Toen hij tegen Kortrijk scoorde met een geweldige afstandsknal, toonde hij een opvallend opschrift op zijn t-shirt: ‘Lamkel Zé na kalm’. Vrij vertaald: Lamkel, wees nu toch eens kalm. “Een van mijn buren had me dat shirt gegeven. Ik had hem beloofd het te tonen als ik zou scoren - ik ben die belofte gewoon nagekomen”, grijnsde Lamkel Zé. “Ik wil er ook mee laten zien dat ik veranderd ben. Dat ik mijn problemen uit het verleden achter mij heb gelaten.”

10 november 2019

Ook tegen Club Brugge was Didier Lamkel Zé weer zijn geniale én excentrieke zelve. Na een knappe rush voorbij Kossounou leidde het Antwerpse goudhaantje de beslissende treffer in. Tijdens de viering van die goal ging Lamkel Zé de Brugse supporters ostentatief jennen, waarvoor hij geel kreeg. Toen Haroun hem tot rede wou brengen, plantte de Kameroener zich plots neer op een stoeltje. Lamkel Zé: “Als we telkens winnen wanneer ik geel krijg is er toch niks aan de hand (lacht)?”

6 december 2019

Over naar begin december: zijn eerste van twee klassegoals tegen Waasland-Beveren vierde de Kameroener door eerst in kleermakerszit voor het vak met Antwerp-fans te gaan zitten. Daarna toverde de winger een papiertje uit zijn sok. ‘LZ7’ stond daarop te lezen, CR7 achterna. Een nieuw merk was geboren.

18 december 2019

Na een behoorlijk pittig bekerpartijtje tegen Standard vond Lamkel Zé het in de slotseconden nodig om de gemoederen op Sclessin op te hitsen. De Kameroener werd bij een ultieme uitbraak ten val gebracht vlakbij de Luikse harde kern. Nadien stond Lamkel Zé recht en gesticuleerde hij naar het thuispubliek - dat vond dat hij ostentatief tijd aan het rekken was en reageerde met een bierdouche. Boljevic greep Lamkel Zé ook nog even bij de keel en kreeg een tweede gele kaart.

Ook na het laatste fluitsignaal - Antwerp had aan het langste eind getrokken - bleef Zé het publiek uitdagen. Het gevolg was navenant, want even later ontstond in de spelerstunnel een massale duw- en trekpartij, waarbij een handvol spelers en stafleden van beide ploegen betrokken waren. Pas na vijf à tien minuten keerde de rust min of meer weer. Voor Standardtrainer Michel Preud’homme was er maar één verantwoordelijke voor de rel: Lamkel Zé. “Hij ging ons publiek provoceren en dat kunnen we niet accepteren”, aldus MPH. Ook Bölöni was kwaad op Lamkel Zé.

11 januari 2020

Ook op winterstage ging het licht volledig uit. Nadat Lamkel Zé er in het Spaanse Algorfa voortdurend de kantjes afliep, trapte hij na in een oefenmatch tegen een selectie van lokale spelers. De Kameroener stond tien minuten tussen de lijnen toen er iemand aan zijn truitje ging hangen. Lamkel Zé werd er lastig van en trapte zijn tegenstander prompt onderuit. Rood was het verdict. Didier is inderdaad een groot, groot probleem”, zuchtte Bölöni. “Ik weet zelfs niet of hij het ooit zal snappen.”

14 januari 2020

Drie dagen later - op de eerste training ná de winterstage - geen beterschap. Nadat Bölöni hem op zijn eentje liet loslopen - een soort van straftraining - terwijl de andere een wedstrijdvorm afhaspelden, weigerde de middenvelder na het sancietje los te lopen met de hele groep. Arslanagic moet hem zelfs onder zachte dwang meesleuren. Met meer dan frisse tegenzin ‘liep’ Zé met een lang gezicht toch nog mee. Helemaal aan de binnenkant en als allerlaatste van de groep snelwandelde ‘Baby Balotelli’ mee, helemaal in de stijl van z’n winterstage. En dat terwijl nota bene sportief directeur Luciano D’Onofrio even dag kwam zeggen.

23 januari 2020

Gisteren was het weer van dattum. De Kameroener eiste in de bekerwedstrijd tegen Zulte Waregem even voor het uur een penalty op bij een 0-0-stand, alleen om die te missen. Iets later verliet hij na zijn vervanging meteen het stadion. “Nogmaals sorry aan de ploegmaats en de fans”, reageerde hij op Instagram. Maar de Antwerp-kleedkamer heeft het nu écht wel gehad. “Laten we niet meer over hem praten.”