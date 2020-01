Kerstcadeautje van 5,6 miljoen: Antwerp krijgt weer kapitaalinjectie van sterke man Gheysens



10 januari 2020

04u00 2 Antwerp Uitgerekend op kerstavond. Uit een publicatie in het Staatsblad blijkt dat Paul Gheysens, eigenaar van Antwerp FC, de club op 24 december 5,6 miljoen ­toestopte. Doordat Gheysens de Great Old daarnaast ook twee keer meer dan vijf miljoen kwijtschold, is de club meteen quasi schuldenvrij. “Dit toont het engagement op lange termijn van onze eigenaar.”

’t Moet een serieuze kerstboom ­geweest zijn op de Bosuil. Eronder lag immers een cadeautje van 5,6 miljoen. Dat is het bedrag van de kapitaals­verhoging die Paul Gheysens, eigenaar van Antwerp en CEO van bouwbedrijf Ghelamco, doorvoerde, zo staat in het Staatsblad. Voor u helemaal van uw stoel valt: het vermogen van de ondernemer wordt geraamd op ruim een miljard euro. De injectie van 5,6 miljoen zal Gheysens dus nauwelijks voelen. Maar toch.

“Met dit engagement toont de eigenaar hoe hard hij in Antwerp gelooft”, vat General Secretary & Sports Sven Jaecques het perfect samen. “Door zijn inspanningen kan de club het werk in ‘investeringsmodus’ voortzetten. Als club zijn we bijgevolg niet verplicht om een sterkhouder te verkopen en kunnen we zowel sportief, infrastructureel als organisatorisch blijven groeien.”

Die financiële injectie is voor alle ­duidelijkheid géén lening, zoals bijvoorbeeld Marc Coucke Anderlecht wel 22 miljoen voorschoot. Gheysens deed de voorbije drie jaar vijf keer zo’n verhoging, telkens om de opgelopen verliezen uit de boek­houding te gommen. Door ook nog eens meermaals schulden kwijt te schelden, is het bedrijf zo goed als schuldenvrij: het torst nog amper 94.000 euro schulden. U moet weten, toen Gheysens — in alle stilte — Antwerp in 2015 overnam, had de club nog meer dan 20 miljoen euro schulden. Combineer dat met jaar na jaar verlies maken, en je hebt een gevaarlijke cocktail. Gheysens ‘de redder van Antwerp’ noemen, is dus allerminst overdreven.

Derde grootste

“We zitten nu drie jaar in eerste klasse, en zijn volop bezig aan onze tweede tribune. We hebben veel spelers moeten kopen. We kunnen onmogelijk in een vingerknip gelijk staan qua omzet en inkomsten met ploegen die al dertig jaar in eerste klasse meedraaien”, verklaart Jaecques het verschil met de ploegen in de G5. “Maar we zetten ­reuzenstappen om die kloof in een ongezien tempo te dichten. Niemand doet ons dat na”, vult Dimitri Huygen, Business & Communications Manager van Antwerp aan. “Qua commerciële werking zijn we ondertussen de derde grootste club van België. Onze infrastructuur is daar de motor van. Zo hebben we op de Bosuil 3.500 business-plaatsen, geen enkel team doet beter. Dat genereert een groot deel van onze omzet. Daarnaast is het een puur ­economisch gegeven dat Antwerpen, de tweede grootste haven van Europa, economisch beter gepositioneerd is dan verschillende topclubs.”

Transfermarkt aanboren

“Dat onze inkomsten nog niet op ­dezelfde hoogte liggen als de andere topploegen, heeft ook te maken met dat we de transfermarkt nog niet aangeboord hebben”, aldus Jaecques. Eén voorbeeld ter info: Club Brugge verkocht vorige zomer voor 60 miljoen aan spelers. Antwerp zo goed als niets. “Maar da’s nu net het leuke: dat we de markt niet op moéten. Mochten we nu enkele spelers verkopen en pakweg 8 miljoen euro binnenhalen, zou heel de zaak meteen veranderen. Dankzij de voorzitter zijn we daartoe nu echter niet verplicht. Al zal dat moment er ­uiteraard vroeg of laat wel aankomen. We zitten bijna aan dat kantelpunt. Want hoe beter de resultaten, hoe meer de spelers waard zullen zijn.”

En hoe meer inkomsten de club ook zal zien binnenkomen. Denk maar aan tv-gelden en eventuele premies bij het bereiken van Europees voetbal.