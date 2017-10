Jelle Van Damme bekogeld met rotte eieren en bloem ODBS

Jelle Van Damme is er gisteren 34 geworden en dat zal hij geweten hebben. Toen de verdediger zijn opwachting maakte op training, hadden zijn ploegmaats een verrassing in petto. Met een rot ei in de hand gaf doelman Sinan Bolat het startsein om Van Damme te onderwerpen aan het zogenaamde doopritueel waarmee nieuwelingen 'verwelkomd' worden. Zelfs trainer Bölöni liet zich niet onbetuigd en kon het niet laten Van Damme ook te trakteren op een ei. Het is teammanager Frédéric Leidgens die het filmpje vandaag op zijn Instagram plaatste.