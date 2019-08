Exclusief voor abonnees Ivo Rodrigues: van bijna weg tot haast onmisbaar



Stijn Joris

14 augustus 2019

17u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Antwerp Het Antwerp-publiek had hij al vanaf dag één op zijn hand, Laszlo Bölöni lijkt uiteindelijk ook te volgen. Ivo Rodrigues (24) aasde eind vorig seizoen nog op een transfer en goed twee maanden later is hij gewoon één van de smaakmakers van de Great Old.

Je goal vorige week tegen Plzen moet wat losgemaakt hebben. Ben je er vaak over aange­sproken?

“Ja, die was een beetje belangrijk. (grijnst) De Europa League is een belangrijke competitie en in Portugal vergeten ze hun voetballers niet. Ik kreeg telefoon van enkele tv-zenders en journalisten. Dat verraste me niet. Het was een mooie goal én we wonnen.”

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis